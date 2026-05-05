Cuánto falta para el próximo feriado de mayo 2026

Tras el Día del Trabajador, muchos ya se preguntan cuánto falta para el próximo feriado. En este sentido, solo hay que esperar unos días porque hay un segundo feriado en mayo. Este ofrece la posibilidad de un fin de semana largo, ideal para descansar y hacer una escapada.

Según consta en el calendario oficial de feriados que proporciona la Jefatura de Gabinete en su sitio oficial, el próximo feriado del mes corresponde al 25 de mayo, cuando se recuerda el Día de la Revolución de Mayo que dio origen a la formación del Primer Gobierno Patrio. Esta jornada tiene carácter de feriado nacional inamovible, por lo cual no se puede trasladar a otra fecha. De todos modos, este año coincide con un lunes, lo que da paso a un descanso prolongado de tres días que se anexa al sábado 23 y domingo 24 de mayo.

El 25 de mayo se recuerda la Revolución de Mayo

Cómo me pagan si trabajo el feriado del 25 de mayo

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) detalla que en “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.

En tanto, a quienes les dan el día por el feriado les corresponde cobrar lo mismo que cualquier otra jornada laboral, aun cuando coincida con un domingo.

Quienes trabajan un feriado, reciben una remuneración doble por la jornada laboral (Foto ilustrativa Freepik)

Así queda el calendario oficial de feriados de 2026

Mayo

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre