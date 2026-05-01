El mes de mayo ofrece a la ciudadanía argentina dos recesos y quienes se pregunten cuándo es el próximo feriado en la Argentina, de acuerdo al calendario oficial de 2026, deben saber que coincide con el lunes 25.

El segundo feriado del mes de mayo de 2026 (imagen ilustrativa generada con IA)

El segundo feriado del mes corresponde al 25 de mayo, cuando se recuerda el Día de la Revolución de Mayo que dio origen a la formación del Primer Gobierno Patrio, y esa jornada tiene carácter de feriado nacional inamovible, según consta en el calendario oficial de feriados, que proporciona la Jefatura de Gabinete.

Próximo feriado en la Argentina: así está el calendario oficial de 2026

Tal como lo indica el listado oficial de asuetos, el feriado del lunes 25 conforma otro fin de semana extendido para la población de todo el país, dado que se anexa al sábado 23 y domingo 24 de mayo. Así el receso está formado por tres días consecutivos y, para muchos, representa la oportunidad de planificar actividades diferentes a las de un día hábil.

Una vez culminado mayo, en los meses de junio, julio y agosto habrá un fin de semana prolongado. Recién en septiembre se interrumpe esta tendencia, dado que no figuran asuetos dentro del mes.

Los feriados dentro de mayo 2026 Pheelings media - Shutterstock

Así queda el calendario oficial de feriados de 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre