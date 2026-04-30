Por qué es feriado el 1° de mayo en la Argentina
Apenas comenzado el nuevo mes queda configurado un fin de semana extendido; qué se recuerda y cómo se abona a quienes deban trabajarlo
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La ciudadanía argentina tiene un receso al inicio del quinto mes del año y, al coincidir con un día viernes, queda configurado un fin de semana extendido; y quienes tengan la inquietud de por qué es feriado el 1° de mayo en la Argentina, deben saber que corresponde la conmemoración del Día del Trabajador.
Por qué es feriado el 1° de mayo en la Argentina
De acuerdo al calendario de feriados oficial que ofrece la Jefatura de Gabinete en su sitio oficial, el viernes 1° de mayo es feriado nacional inamovible, por celebrarse el Día del Trabajador.
Esta jornada está incluida en el listado de la ley 27.399, que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos. Este tiene carácter de inamovible, es decir que no se puede trasladar a otra fecha para generar un período de descanso. Sin embargo, este 2026 se da un fin de semana largo de tres días consecutivos.
En mayo, hay otro feriado más, por el Día de la Revolución de Mayo, que se conmemora el 25. Aunque se trata de otro asueto inamovible, este año cae un lunes, lo que permite tres días de descanso.
Cómo se pagan los feriados de mayo 2026
La normativa vigente en la Argentina es clara al respecto: quienes sean convocados a trabajar durante estas jornadas deberán recibir una compensación económica diferencial.
Específicamente, la Ley de Contrato de Trabajo estipula que rigen las normas legales sobre el descanso dominical.
En el caso de las personas que se deban presentar a su puesto de trabajo en un día feriado, la remuneración debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.
Cuáles son los feriados de 2026
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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