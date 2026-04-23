Para tener en cuenta: qué días no se trabaja por los feriados de mayo

Al observar el calendario oficial de 2026, se puede observar que en la Argentina hay dos feriados nacionales en el mes de mayo. En ese sentido, muchos se preguntan qué días no se trabajan en el quinto mes del año por este motivo.

Según la ley 27.399, la cual reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos, hay dos asuetos nacionales en el quinto mes del año: el 1° de mayo, día en que se celebra el Día del Trabajador; y el 25 de mayo, fecha en que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo.

En mayo de 2026, hay dos fines de semana largos Shutterstock

Ambos feriados son de carácter inamovible, por lo cual no se pueden trasladar a otra fecha. De todos modos, este año dan paso a dos fines de semana largos: el Día del Trabajador cae un viernes, mientras que el 25 de mayo coincide con un lunes. De esa forma, aseguran dos períodos de descanso prolongado por tres días consecutivos.

Cómo se pagan los feriados de mayo 2026

La normativa vigente en la Argentina es clara al respecto: quienes sean convocados a trabajar durante estas jornadas deberán recibir una compensación económica diferencial.

Específicamente, la Ley de Contrato de Trabajo estipula que rigen las normas legales sobre el descanso dominical. “En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo”, señala.

Las personas que trabajan un feriado reciben el doble de la jornada laboral Shutterstock

En el caso de las personas que se deban presentar a su puesto de trabajo en un día feriado, la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.

Todos los feriados y días no laborables que quedan en el 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre