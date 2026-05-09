Es oficial: esto es lo que pasa con el feriado del 25 de Mayo, según la ley
Este año el Día de la Revolución de Mayo cae un lunes y da paso a un fin de semana largo de tres días; ¿cómo se cobra si se trabaja en esa jornada?
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El 25 de Mayo es un feriado nacional en la Argentina, por el cual se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Este año genera un fin de semana largo de tres días, ideal para hacer una escapada.
La ley 27.399, que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos, incluye el Día de la Revolución de Mayo en el listado de asuetos inamovibles. Por lo tanto, este feriado no se puede correr a otra fecha por motivos turísticos, como sí ocurre con los que tienen el carácter de trasladables.
De todos modos, al observar el calendario de feriados que ofrece el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete, se puede ver que este año el 25 de Mayo cae un lunes. Este se anexa al sábado 23 y el domingo 24, por lo que proporciona un fin de semana largo de tres días.
Cómo me pagan si trabajo el feriado del 25 de Mayo
La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) detalla que en “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.
En tanto, a quienes les dan el día por el feriado les corresponde cobrar lo mismo que cualquier otra jornada laboral, aun cuando coincida con un domingo.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
Mayo
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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