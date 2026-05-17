Bernardo Stamteas: “Ser sabios a la hora de manejar la ira puede ahorrarnos muchos dolores de cabeza”
El psicólogo y escritor dio las claves en esta nota sobre cómo manejar la ira; “Escribir diez o quince minutos al día es sanador y terapéutico”, aconsejó
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Cuando una persona se enoja, porque siente que un límite ha sido transgredido, puede reaccionar de dos maneras: explotando o implotando. En el primer caso, puede hablar en voz alta, gritar, insultar o incluso romper o golpear para descargar su ira; mientras que, en el segundo, se tragará lo que siente y, como se dice comúnmente, “la procesión irá por dentro”.
Comencemos analizando algunos mitos sobre el enojo:
1. El enojo es negativo y hay que eliminarlo
El enojo es una emoción básica, normal y universal. Es una de las seis emociones que todos los seres humanos experimentamos. Por lo tanto, no precisa ser eliminada.
2. Las personas que se enojan son débiles emocionalmente
El enojo no siempre es señal de debilidad o inmadurez. Muchas veces funciona como un disfraz que intenta ocultar el dolor, la angustia o el miedo. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, algunas personas reaccionan con enojo porque, en el fondo, están tratando de lidiar con un profundo sufrimiento emocional. Incluso hay quienes llegan a enojarse con Dios o con quienes los rodean, como una manera de expresar el dolor que no logran poner en palabras.
3. Controlar el enojo es no sentirlo
Expresar el enojo no siempre es saludable. No es aconsejable vivir descargando nuestras broncas todo el tiempo. Hay personas que se enojan con facilidad y dicen: “Yo no me voy a reprimir nada”, y terminan expresando todo lo que sienten sin filtro. Lo ideal es aprender a regular el enojo, entendiendo que la ira no aparece de la nada, sino que existen detonantes que la activan. Todos tenemos distintos “botones rojos” que disparan nuestras reacciones. ¿Conocés cuáles son los tuyos?
4. Si no expreso mi enojo, termino explotando
No necesitamos llegar a ese punto. Podemos trabajar lo que sentimos internamente. Muchas personas creen que deben soltar todo lo que sienten para no acumular tensión. Sin embargo, todos podemos aprender a mantener un diálogo interno sano. El enojo no es una respuesta automática inevitable; sí podemos aprender a evitarlo y regularlo.
Entonces, ¿cómo podemos transformarlo en crecimiento?
1. Practicar la “regulación fisiológica” inmediata
Consiste en regular el cuerpo a través de una respiración lenta y consciente. De esta manera, tomamos distancia física del detonante del enojo. Y, si además podemos hacer ejercicio, mucho mejor, porque el cuerpo mismo ayuda a ponerle límites a la ira.
2. Escribir sobre aquello que nos enoja
Escribir diez o quince minutos al día es sanador y terapéutico. En papel, en la computadora o en el celular, volcamos lo que sentimos: “Me pasó que…, y me enojé mucho…”.
3. Preguntar qué es lo que nos hizo enojar realmente
Por lo general, lo que nos hace enojar es una sensación de injusticia: no haber sido considerados o haber sido desvalorizados. Preguntémonos: “¿Qué tocó de mí este disparador?”. Esa leve introspección nos ayuda a crecer.
4. Posponer el conflicto
Cuando estamos muy enojados con alguien, digámoslo claramente: “Estoy molesto, lo hablamos después”. Esa actitud se llama “tiempo afuera”. Evitemos reaccionar, subir rápido a las redes nuestros malestares, enviar audios largos de descarga. En lugar de eso, podemos elegir salir a caminar y gastar la emoción.
Ser sabios a la hora de manejar la ira puede ahorrarnos muchos dolores de cabeza.
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