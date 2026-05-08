Qué pasa con el feriado del 25 de mayo
El Día de la Revolución de Mayo genera un fin de semana largo este año; ¿cuáles son los asuetos que quedan en 2026?
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Muchos están expectantes al feriado del 25 de mayo, fecha en que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo en honor del Primer Gobierno Patrio. Esto se debe a que el asueto representa una posibilidad de descanso extra. Además, si forma un fin de semana largo, permite planear una escapada.
La ley 27.399, que regula el establecimiento de los feriados y fines de semana largos, establece que esta jornada es un feriado nacional inamovible. Esto quiere decir que no se puede trasladar a otra fecha.
De todos modos, al observar el calendario de feriados oficial que ofrece la Jefatura de Gabinete en su sitio oficial, se puede ver que este año el 25 de mayo cae un lunes. Al anexarse con el sábado 23 y domingo 24, genera un fin de semana largo. De esa forma, la mayoría de la población argentina podrá disfrutar de un período extendido de descanso por tres días a fines del quinto mes del año.
Cómo me pagan si trabajo el feriado del 25 de mayo
La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) detalla que en “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.
En tanto, a quienes les dan el día por el feriado les corresponde cobrar lo mismo que cualquier otra jornada laboral, aun cuando coincida con un domingo.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
Mayo
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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