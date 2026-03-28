Feriados de abril 2026: calendario de Semana Santa y fin de semana largo

El calendario oficial de la República Argentina establece los feriados de abril 2026 para el sector público y privado, luego de que las autoridades confirman un receso de cuatro días durante la primera semana del mes en todo el país. Esta configuración responde a la coincidencia de conmemoraciones históricas y religiosas según la normativa federal vigente.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en abril

El cuarto mes del año comienza con un fin de semana extralargo para muchos ciudadanos, ya que abarca desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril. La estructura del calendario permite esta pausa prolongada debido a que el jueves 2 de abril y el viernes 3 son feriados.

La coincidencia de fechas en la primera semana de abril genera un bloque de cuatro días sin actividad oficial. El jueves 2 de abril cumple una doble función en el esquema de 2026 ya que representa el Jueves Santo y también el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, mientras que el 3 de abril completa el esquema con la celebración del Viernes Santo.

Fechas oficiales para el fin de semana largo de Semana Santa Gemini

La Ley 27.399, que regula la disposición de los días festivos en la Argentina, conocida como la Ley de establecimiento de feriados y fines de semana, incluye el listado completo de todos los asuetos nacionales obligatorios. La legislación define cuáles fechas poseen carácter inamovible y cuáles permiten traslados.

En este caso, tanto el 2 como el 3 de abril se encuentran en la categoría de feriado nacional inamovible por ley. La normativa asegura que estas fechas mantengan su posición exacta en el calendario anual y el cumplimiento de estas disposiciones rige para todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Significado de las efemérides patrias y religiosas

El 2 de abril representa una fecha de alto valor histórico para el país, ya que la jornada rinde honor a los heridos, los fallecidos y los miles de veteranos de la Guerra de Malvinas. Este hecho constituye uno de los sucesos más importantes de la historia argentina y el feriado toma la fecha del desembarco de las tropas nacionales en las islas.

El 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Archivo DyN

Por otro lado, la tradición religiosa aporta sentido a las jornadas de descanso de esa misma semana. El Jueves Santo coincide con la fecha patria mencionada, seguido por el Viernes Santo, son momentos que recuerdan la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo para la fe cristiana.

Todos los feriados de 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre