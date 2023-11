escuchar

Este lunes 20 de noviembre no habrá clases en la Argentina por ser el Día de la Soberanía Nacional, que en este caso también coincide con la jornada posterior al balotaje de las elecciones presidenciales 2023.

Aunque por lo general luego de las elecciones los colegios suelen abrir sus puertas —después de sendos operativos de limpieza hechos sobre los establecimientos que sirven de colegios electorales—, en este caso no lo harán. En esta ocación, será por el fin de semana largo que forma el Día de la Soberanía Nacional.

No es común que el fin de semana de una elección sea largo, algo que fue motivo de discusión en la campaña, una vez que los resultados de la primera vuelta de los comicios presidenciales acabaron en balotaje. De todas formas, el Gobierno mantuvo siempre la postura de no trasladar la fecha del feriado, aduciendo que al tratarse de una jornada establecida por ley, requeriría un paso por el Congreso para modificarse. Aunque un proyecto de ley para efectuar este movimiento fue presentado por diputados del Pro, el mismo no avanzó en la agenda parlamentaria.

Las escuelas se utilizan como colegios electorales en días de votación, pero por lo general suelen usarse al día siguiente; el balotaje 2023 será la excepción por el Día de la Soberanía Nacional Mauro V. Rizzi

De esta forma, se mantiene lo pautado en el calendario oficial de feriados del Ministerio del Interior, según lo cual el tercer fin de semana de noviembre será largo.

Cuál es el origen del Día de la Soberanía Nacional

Se trata de una de las jornadas de asueto inamovibles de nuestro calendario debido a su relevancia histórica. Es que en esta fecha pero del año 1845, una escuadra anglo-francesa buscó penetrar en las aguas del Río Paraná sin respetar la soberanía de la Confederación Argentina, que en esa época era administrada por Juan Manuel de Rosas, quien -a su vez- era gobernante de la provincia de Buenos Aires.

Los extranjeros buscaban quebrar la autoridad argentina para esquivar el pago de impuestos y comerciar directamente con los territorios del litoral. Para evitarlo, Rosas nombró a Lucio Mansilla a cargo de la defensa.

Cadenas utilizadas en la batalla de la Vuelta de Obligado en la plaza homónima, ubicada en la calle Pichincha esquina Garay Rodrigo Nespolo - LA NACION

Como recuerda el Archivo General de la Nación, el general se apostó en un paraje del río Paraná, llamado Vuelta de Obligado (hoy forma parte del partido bonaerense de San Pedro), donde el río se angosta. La misión de Mansilla era frenar el avance de las fuerzas combinadas anglofrancesas: 22 naves de guerra bien equipadas y más de noventa naves comerciales que avanzaban sobre el Río Paraná. Para este fin, además de baterías de artillería y la Armada, la defensa argentina contó con largas cadenas de hierro que fueron extendidas por la costa para frenar el avance europeo.

Como se esperaba, la batalla fue muy despareja y, tras horas de combate, culminó con el paso de las fuerzas invasoras. De todas formas, se trató de una victoria pírrica, ya que ampliamente dañadas, las escuadras comerciales apenas pudieron comerciar y debieron regresar a puertos amigos para reapostarse.

Finalmente, el resultado de esta acción devino en un triunfo diplomático con la firma del Tratado de Arana-Southern de 1849, mediante el cual las potencias debieron aceptar la soberanía de la entonces Confederación Argentina sobre sus ríos interiores. Por esta importante acción que reivindicó la soberanía nacional, esta fecha fue declarada feriado inamovible de nuestro calendario en 1974.

