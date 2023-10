escuchar

Con los resultados ya difundidos, habrá finalmente ballottage entre Sergio Massa y Javier Milei para definir cuál de los dos será el futuro presidente de los argentinos. La fecha de realización será el próximo domingo 19 de noviembre. Con este escenario, surge la pregunta de qué es lo que va a ocurrir con el feriado del lunes 20 de noviembre, en el que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

En ese sentido, las posibilidades con esa fecha festiva serían dos. En primer lugar, que el feriado no se mueva y que el ballottage caiga dentro de un fin de semana largo. En este caso, lo que puede suceder es que mucha gente salga de la ciudad en plan de vacaciones breves y no se presente a votar.

En segundo lugar, estaría la idea de trasladar la fecha del Día de la Soberanía para otra jornada de modo que el día después de la segunda vuelta sea laborable.

En el programa especial de LN+ en el que se cubren las elecciones presidenciales, Eduardo Feinmann respondió a la pregunta acerca de si se mueve o no el día festivo. “Si hay ballottage se hace el 19 de noviembre”, señaló el periodista y añadió: “El 20 de noviembre es feriado, con lo cual va a haber un fin de semana largo. La pregunta que me hacían hoy es: ‘¿Se corre la elección?’. No, no se corre la elección. ‘¿Se corre el feriado?’. No, no se corre”.

Según Eduardo Feinmann, el fin de semana del ballottage, que sería el 19 de noviembre, sería un fin de semana largo, por lo que mucha gente saldría de mini vacaciones Archivo

Más adelante, luego de informar acerca de la no modificación del feriado del Día de la Soberanía Nacional, y todavía en la previa de conocer quiénes serían los candidatos con más votos y que llegaron a esa instancia, Feinmann reflexionó que ese iba a ser el último feriado del año y luego le preguntó al consultor Facundo Nejamkis: “¿Puede incidir eso en los resultados de la elección?”.

Entonces, Nejamkis respondió: “Depende de quiénes sean las fuerzas que pasan al ballottage y los votantes de esa fuerza política que quedó afuera qué incentivos tiene para participar o no en la votación. Una hipótesis: los votantes de una fuerza política de buen nivel económico y esa fuerza se queda afuera. Quizás no tenés incentivos para quedarte y votar y decís: ‘Me voy’”.

“Pero si sos simpatizante de una fuerza política de un nivel socioeconómico muy bajo, que sea feriado el lunes o no sea feriado no te cambia nada”, concluyó el consultor.