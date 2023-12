escuchar

Este viernes 8 de diciembre es feriado nacional en el territorio argentino por conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción de María, y gran parte de las actividades se ven afectadas durante la jornada.

Se trata del primero de los feriados del mes de diciembre y, de acuerdo a la información que brinda el Ministerio del Interior tiene el carácter de inamovible, por lo que es una fecha que no se traslada, aunque coincida con un día del fin de semana.

El significado religioso de la fecha

Este viernes, se celebrará la doctrina de la Inmaculada Concepción. Esta expresa que, de acuerdo al catolicismo, Dios decidió preservar a María del pecado original. De esta manera, la Virgen fue protegida desde el momento de su concepción para que pudiera vivir libre de pecado. Este dogma fue citado por el arcángel Gabriel con la frase “llena de gracia”, haciendo referencia a su figura, como a la de una persona pura y devota a Dios.

Los primeros registros de celebraciones informales a María corresponden al año 1644 en España. Dos siglos más tarde, gracias a la solicitud de los creyentes e instituciones educativas, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pio IX proclamó este día en la Basílica de San Pedro de Roma.

El día de la Virgen coincide con el armado del arbolito de Navidad Santiago Filipuzzi - LA NACION

¿Por qué se arma el arbolito el 8 de diciembre?

En la Argentina, existe la tradición de armar el árbol de Navidad cada 8 de diciembre. Se considera a este objeto festivo, como un símbolo de amor de Dios, el cual se presenta de forma triangular haciendo referencia a la Santísima Trinidad.

No existe una explicación particular de esta elección en nuestro país y los preparativos para Nochebuena ocupan un día en particular para cada región del mundo. En algunos países, se lleva a cabo el 6 de diciembre, coincidiendo con el Día de San Nicolás de Bari, patrono de los niños. En cambio, Estados Unidos, se acostumbra adornar el árbol el día después de Acción de Gracias, que es el 24 de noviembre.

El Día de la Virgen María en el mundo

Esta fecha es celebrada por muchos países en el mundo que practican el catolicismo, llevando a cabo distintas costumbres y celebraciones. Algunas de ellas son:

Muchos países toman al 8 de diciembre como fecha para armar el árbol de navidad.

En Argentina es un feriado inamovible y no laborable.

Existen diversas interpretaciones de su lugar de nacimiento y sus padres, a pesar de que el Nuevo Testamento no precisa detalles.

En Colombia se lleva a cabo el Día de las Velitas la noche previa al 8 de diciembre, dando inicio al período navideño y celebrando a la Virgen María.

En Paraguay se celebra este día bajo el nombre de Virgen de Caacupé.

Este día se denomina en Nicaragua como Día de la Purísima.

En Guatemala es considerada como la Principal y Universal Patrona, Abogada de la República. Asimismo, es denominada como la Reina, Madre y Patrona de Centro América.

En Catamarca se lleva a cabo una celebración de nueve días previos al 8 de diciembre, en honor a Nuestra Señora del Valle, la patrona de esta provincia.

LA NACION

Temas FeriadoAgenda