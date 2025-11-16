Puente turístico: qué dice la ley sobre el feriado del 24 de noviembre

El próximo fin de semana largo de noviembre combina un día no laborable con un asueto nacional trasladable y genera un puente turístico de cuatro jornadas. Esta configuración presenta particularidades en la liquidación de salarios para los trabajadores, según la normativa vigente, que diferencia el tratamiento de ambas fechas.

Qué establece la ley para el feriado del 24 de noviembre

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 define el tratamiento legal para el lunes 24 de noviembre. El artículo 181 de la norma especifica que en los feriados nacionales rigen las mismas reglas que para el descanso dominical. Por lo tanto, si un empleado presta servicios durante esa fecha, el empleador debe abonar una remuneración doble respecto de una jornada habitual.

El descanso extendido de noviembre abarca desde el viernes 21 hasta el lunes 24 X

La situación del viernes 21 de noviembre es distinta, ya que fue designado como un día no laborable con fines turísticos. El artículo 182 de la misma ley regula estas jornadas y establece que la asistencia al trabajo es una decisión del empleador. Si la empresa decide operar, el empleado que trabaje recibirá su salario simple, sin ningún tipo de recargo adicional. La situación laboral de ese día dependerá directamente de cada compañía.

Cuál es el origen del fin de semana largo de noviembre

El período de descanso extendido abarca desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre de 2025. Su conformación se debe a la combinación de dos elementos distintos del calendario oficial. El eje del fin de semana largo es el Día de la Soberanía Nacional. La fecha original de esta conmemoración es el jueves 20 de noviembre. El carácter de feriado trasladable de esta efeméride permite que el asueto se mueva al lunes siguiente

El Poder Ejecutivo puede establecer hasta tres días con fines turísticos por año Mauro V. Rizzi

Esta medida busca maximizar el descanso y fomentar el turismo interno. A esta jornada se suma el viernes 21 de noviembre, que el Gobierno designó como día no laborable con fines turísticos. El Poder Ejecutivo tiene la potestad de establecer hasta tres de estos días especiales por año. El de noviembre es el último de 2025, ya que los anteriores se utilizaron en los meses de mayo y agosto.

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

La fecha del 20 de noviembre recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento bélico ocurrido en 1845. Durante esa jornada, las fuerzas de la Confederación Argentina se opusieron a una invasión de una poderosa escuadra anglo-francesa. El gobierno de la Confederación estaba a cargo de Juan Manuel de Rosas y el general Lucio Mansilla dirigió la defensa militar.

Día de la Soberanía Nacional

La resistencia argentina, que contaba con el apoyo exterior de José de San Martín, se desarrolló sobre las costas del río Paraná. A pesar de la inferioridad numérica y las condiciones adversas, la defensa del territorio se prolongó por siete horas. La estrategia de fortificar un estrecho del río, conocido como la Vuelta de Obligado, fue clave para impedir que las fuerzas extranjeras tomaran el control de la vía fluvial. Este hecho se consolidó como un hito en la defensa de la autonomía nacional.

Cuáles son los feriados que quedan en 2025

Después del receso de noviembre, el calendario oficial de 2025 todavía presenta dos feriados en el último mes del año. Ambos son de carácter inamovible:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.