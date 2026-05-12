¿Es feriado el lunes 25 de mayo?

El día de la Revolución de Mayo se celebra cada 25 de mayo en la Argentina. Se trata de un feriado nacional que conmemora al Primer Gobierno Patrio.

La ley 27.399, que regula el establecimiento de los feriados y fines de semana largos, establece que esta jornada es un feriado nacional inamovible. Esto quiere decir que no se puede trasladar a otra fecha. Este 2026, la jornada representa representa una posibilidad de descanso extra, ya que cae lunes, por lo que se conforma un fin de semana largo, que permite planear una escapada.

La Revolución de Mayo de 1810

Cómo me pagan si trabajo el feriado del 25 de mayo

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) detalla que en “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.

Quienes deben trabajar el 25 d mayo, recibirán una remuneración doble de la jornada laboral (Foto: Freepik) KIENGCAN

En tanto, a quienes les dan el día por el feriado les corresponde cobrar lo mismo que cualquier otra jornada laboral, aun cuando coincida con un domingo.

Qué se recuerda cada 25 de mayo

La relevancia de esta fecha radica en el proceso histórico que dio origen a la nación. El 25 de mayo de 1810 marcó el inicio de la conformación del Primer Gobierno Patrio en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata. Tras la invasión de Napoleón a España y la falta de autoridad legítima, diversos dirigentes criollos impulsaron la creación de un gobierno autónomo.

El Cabildo fue escenario del desplazamiento de Cisneros y la instauración de la Primera Junta LUIS ROBAYO - AFP

Durante la denominada Semana de Mayo, que transcurrió entre el 18 y el 25 de ese mes, el Cabildo fue escenario del desplazamiento del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la posterior instauración de la Primera Junta.

La historia reconoce a los miembros de la Primera Junta como figuras fundamentales del proceso de emancipación nacional. Este grupo estuvo compuesto por Cornelio Saavedra en la presidencia, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, además de Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Matheu como vocales. El 25 de mayo constituye, por lo tanto, el punto inicial de un camino hacia la independencia que se consolidó años más tarde, específicamente el 9 de julio de 1816.