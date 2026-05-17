Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 17 de mayo de 2026

Durante esta jornada, su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente. Relájese y visualice que es lo que quiere realmente para su vida.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 17 de mayo

Amor: Será una buena ocasión para acercarse afectivamente a su pareja, siendo tal cual es. Intente mostrar su verdadera personalidad, abandone las fantasías.

Riqueza: Aprenda a trabajar en equipo y acepte las oportunidades para posicionarse en el mercado. De esta forma, podrá alcanzar su objetivo en un menor tiempo.

Bienestar: Evite que los pensamientos se estanquen en su cabeza. Tiene que saber que su salud podría resentirse si usted no dice lo que realmente piensa.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente abandonar los viejos mandatos que le impusieron desde su adolescencia. Momento oportuno para ampliar las aspiraciones y los sueños que tiene guardados.

Amor: Deje de buscar la perfección en la pareja porque nunca la encontrará. Esto podría traerle problemas en la relación y su alma gemela lo abandonará.

Riqueza: Intente darle la vuelta a ese asunto que hace tiempo le preocupa y no encuentra la solución. Si no puede solo, busque un consejo en alguna persona de confianza.

Bienestar: Escóndase este día en su hogar, lejos de la rutina y disfrutando de sus seres queridos. Busque alguna película o serie de su agrado y véala junto a sus hijos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |