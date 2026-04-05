Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 5 de abril de 2026

No se permita que recuerdos desagradable del pasado, se adueñen de sus pensamientos. Entienda que debe vivir el presente y romper con ciertas ataduras añejas.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 5 de abril

Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.

Riqueza: En poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente.

Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Comprenda que no será una jornada propicia para las planificaciones y los proyectos. Disfrute del presente que vive y deje de hacerse tanto problema por el futuro.

Amor: Intente expresare con claridad todo lo que siente y no se guarde nada. Sepa que su alma gemela lo entenderá y así evitará un mal momento a futuro.

Riqueza: En poco tiempo, un familiar necesitará de su ayuda económica. Ofrézcasela sin dudarlo, ya que las veces que usted necesito le brindo una mano.

Bienestar: Si tiene una reunión para esta noche, trate de evitar todo lo que puede llegar a ser perjudicial para su salud. Caso contrario, mañana tendrá molestias estomacales.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |