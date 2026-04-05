Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 5 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 5 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
- 1 minuto de lectura'
No se permita que recuerdos desagradable del pasado, se adueñen de sus pensamientos. Entienda que debe vivir el presente y romper con ciertas ataduras añejas.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el domingo 5 de abril
- Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.
- Riqueza: En poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente.
- Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Comprenda que no será una jornada propicia para las planificaciones y los proyectos. Disfrute del presente que vive y deje de hacerse tanto problema por el futuro.
- Amor: Intente expresare con claridad todo lo que siente y no se guarde nada. Sepa que su alma gemela lo entenderá y así evitará un mal momento a futuro.
- Riqueza: En poco tiempo, un familiar necesitará de su ayuda económica. Ofrézcasela sin dudarlo, ya que las veces que usted necesito le brindo una mano.
- Bienestar: Si tiene una reunión para esta noche, trate de evitar todo lo que puede llegar a ser perjudicial para su salud. Caso contrario, mañana tendrá molestias estomacales.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Más leídas de Horóscopo
- 1
Cuáles son los signos del Zodíaco más apáticos
- 2
Los mejores días para cortarse el pelo en abril en la Argentina, según el calendario lunar 2026
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 30 de marzo al 5 de abril
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 6 al 12 de abril