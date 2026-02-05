Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 5 de febrero de 2026

Trate de esforzarse y cambiar su actitud, ya que su exceso de orgullo no le permitirá aceptar las criticas. Hoy le darán un consejo que lo beneficiará para su futuro.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 5 de febrero

Amor: Surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita.

Riqueza: Anímese y deje de dudar en concretar ese negocio que viene postergando hace varios meses. Etapa donde debe evitar firmar contrato o documentos.

Bienestar: Si hoy cuenta con un poco de tiempo libre, debe aprovechar el momento para dedicarlo a las tareas hogareñas. Lo disfrutará mucho junto a su familia.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Aunque no quiera necesitará tomarse un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Sepa que su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces.

Amor: Después de tanto tiempo, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Sepa que podrá vivir momentos alegres con su alma gemela como nunca.

Riqueza: Propóngase empezar el día con las mejores intenciones de no excederse en los gastos. Trate de medir las compras que hace, evite endeudarse aun más.

Bienestar: Sepa que no debería permitir que la envidia del entorno, lo haga sentirse inseguro. Aumente la autoestima y fortalezca aun más su personalidad.

