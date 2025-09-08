Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 8 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
Avance ya que hoy nada podrá detenerlo, actúe con certeza y así podrá llegar a alcanzar sus metas. Aproveche, ya que tendrá su vitalidad al máximo.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el lunes 8 de septiembre
Amor: Durante esta jornada haga lo posible para mantener la armonía y el equilibrio en su vínculo amoroso. Busque la mejor manera para no seguir peleando con su pareja.
Riqueza: Momento para asumir conscientemente su responsabilidad. Seguramente sus pares aceptarán que lidere el grupo laboral pero no se olvide que usted es el líder.
Bienestar: No se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos aunque sea por una videollamada.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Si se siente desbordado, llegue a su casa y enciérrese silenciosamente en si mismo. Así, logrará encontrar la respuesta a muchos de sus interrogantes.
Amor: Intente ser menos obsesivo con su pareja. Sea que con esta actitud, lo único que logrará que la misma se distancie aun más y su relación entre en una crisis.
Riqueza: Procure confeccionar un balance general de sus logros y expectativas, esto lo ayudará a ver con claridad los beneficios que obtendrá con su nuevo proyecto.
Bienestar: Seguramente se sienta un tanto desganado a causa de todos los cambios que ha sufrido en este ultimo tiempo. Procure cambiar la alimentación e ingiera más vitaminas.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Piscis
