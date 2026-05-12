Horóscopo de Acuario de hoy: martes 12 de mayo de 2026

Aunque le cueste demasiado, deberá aprender a ser menos exigente consigo mismo en la vida. Momento para que se acepte con sus virtudes y defectos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el martes 12 de mayo

Amor: Intente sanar las viejas heridas que sufrió su corazón en relaciones anteriores. Deje de mirar el pasado y tome ya la decisión de buscar ayuda para superarlo.

Riqueza: Intente actuar con más cautela en las finanzas y los negocios, ya que podrían producirse demoras que usted no esperaba. Entienda que todo lleva su tiempo.

Bienestar: Intente dedicarle un poco más de tiempo a su cuerpo. Trate de relajarse a través de la meditación o alguna actividad que lo quite de su rutina diaria.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Seguramente viva una situación un tanto complicada y confusa. Deténgase y guíese por la intuición, que le hará ver las cosas más claramente.

Amor: Prepárese, ya que empezará gozar de momentos maravillosos e inolvidables en la intimidad con su pareja. Rompa con las estructuras que tiene en el amor.

Riqueza: No se deje llevar por los comentarios malintencionados de otros. Si lo desea, propóngase y realice ese cambio radical en su vida profesional.

Bienestar: Evite ser tan exigente en la vida, serán días donde su capacidad creativa se manifestará en todo lo que haga. Aprovéchela al máximo y obtendrá buenos resultados.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |