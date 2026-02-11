Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 11 de febrero de 2026

Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe que hacer sin tener que pedir ayuda a alguien.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el miércoles 11 de febrero

Amor: Probablemente, surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela y procure mantener un dialogo activo.

Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin dudarlo. No dude en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar.

Bienestar: Entienda que son días donde debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

En caso que deba avanzar, sepa que la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen hace varios días.

Amor: Si pensó en tomar una decisión importante en su relación amorosa, este día tendrá la mejor oportunidad para poner en acción lo que pensó hace días.

Riqueza: Probablemente en este día, se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable. Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional.

Bienestar: Si hace días que se siente contracturado y no le calma ese dolor lumbar, cómprese una aceite relajante y que alguien le haga algún masajes descontracturante.

