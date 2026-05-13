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Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 13 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026
Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Comprenda que utilizando pensamientos claros y desapegados, estos le permitirán resolver rápidamente todos los problemas cotidianos que esta teniendo hace días.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el miércoles 13 de mayo

  • Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.
  • Riqueza: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de si mismo frente a todos sus compañeros y jefes que comparten con usted el proyecto.
  • Bienestar: Si le esta preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Aunque le cueste demasiado, deberá aprender a ser menos exigente consigo mismo en la vida. Momento para que se acepte con sus virtudes y defectos.

  • Amor: Intente sanar las viejas heridas que sufrió su corazón en relaciones anteriores. Deje de mirar el pasado y tome ya la decisión de buscar ayuda para superarlo.
  • Riqueza: Intente actuar con más cautela en las finanzas y los negocios, ya que podrían producirse demoras que usted no esperaba. Entienda que todo lleva su tiempo.
  • Bienestar: Intente dedicarle un poco más de tiempo a su cuerpo. Trate de relajarse a través de la meditación o alguna actividad que lo quite de su rutina diaria.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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