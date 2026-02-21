Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 21 de febrero de 2026

Este preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 21 de febrero

Amor: Surgirán conflictos con sus seres queridos, a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito.

Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Preste atención a ciertas situaciones en la que nunca se ha fijado, ya que se podrían presentarse algunas dificultades que le serán difíciles de solucionar.

Amor: Vivirá momentos muy intenso en el amor, ya que la intimidad con su pareja crecerá. Su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas de cuando eran recientemente novios.

Riqueza: Tenga paciencia para realizar esos cambio en el área laboral, ya que seguramente puedan surgir algunos inconveniente. Sepa que el resultado final será óptimo.

Bienestar: Gracias a los cuidados que ha tenido durante estos días en su alimentación, su salud estará estable. Vaya tranquilo y hágase ese estudio que le pidió el medico.

