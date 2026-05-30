Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 30 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 30 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
- 1 minuto de lectura'
Trate de esforzarse y cambiar su actitud, ya que su exceso de orgullo no le permitirá aceptar las criticas. Hoy le darán un consejo que lo beneficiará para su futuro.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el sábado 30 de mayo
- Amor: Surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita.
- Riqueza: Anímese y deje de dudar en concretar ese negocio que viene postergando hace varios meses. Etapa donde debe evitar firmar contrato o documentos.
- Bienestar: Si hoy cuenta con un poco de tiempo libre, debe aprovechar el momento para dedicarlo a las tareas hogareñas. Lo disfrutará mucho junto a su familia.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.
- Amor: Deje a un costado las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del placer. No permita que la chipa del amor se apague y la relación caiga en la rutina.
- Riqueza: Siéntase orgulloso, ya que cuenta con la ayuda de su grupo de trabajo y de esta forma podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso.
- Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Más leídas de Horóscopo
- 1
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 29 de mayo?
- 2
Los mejores días para cortarse el pelo en junio en la Argentina, según el calendario lunar 2026
- 3
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 24 al 31 de mayo
- 4
Cuáles son los signos del Zodíaco más impuntuales