Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 6 de septiembre de 2025

Aunque le cueste demasiado, intente sostener la autoestima alta, no claudique. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados y cumplir con sus propósitos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 6 de septiembre

Amor: Si la persona que tanto le agrada se cruza en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por ella. Sostenga un contacto más cercano aunque sea telefónicamente.

Riqueza: Reflexione acerca de los pro y contra que surgirá sobre ese proyecto comercial que emprenderá. Procure evaluar cada acción antes de tomar alguna decisión.

Bienestar: Procure sumergirse en su interior, donde allí seguro encontrará la paz que tanto necesita. Destínese un tiempo del día para reflexionar en soledad.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

No dude en las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir errores de los que se puede lamentar. Piense bien antes de actuar.

Amor: Debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor esta cerca suyo. No mire para otro lado, déjese conquistar.

Riqueza: Por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, sepa que va bien encaminado para lograrlo. Solo le falta poner un poco más de energía.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |