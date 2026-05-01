Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 1 de mayo de 2026

Comprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa en la vida. A veces nos ayuda a asomar lo mejor que uno tiene en su interior y no lo demuestra.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 1 de mayo

Amor: Hoy seguramente reciba una llamada y deba visitar a un familiar que necesita de su ayuda. Hágase un tiempo cuando sale del trabajo y vaya a brindarle su mano.

Riqueza: Deje de fantasear con las compras y genere un balance donde le refleje su verdadera economía, de lo contrario, luego lo lamentará los gastos que hizo.

Bienestar: Busque e inicie una actividad corporal donde le permita encontrar su propio interior. Pruebe tomando clases de teatro, obtendrá satisfacciones que usted desconocía.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Siga manteniendo la confianza en si mismo, esto le permitirá esquivar todas las dificultades sin demasiado esfuerzo. Continúe encarando las cosas de ese modo.

Amor: Se sentirá angustiado a causa de ese conflicto que ha surgido en su vínculo. Pronto se resolverá y volverá a estar bien con su alma gemela.

Riqueza: Cuando decida que es lo que quiere hace de su vida, le será aconsejable que se proponga metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos.

Bienestar: A causa de su excesivo trabajo y la falta de descanso, podría ocasionarle algunos problemas de salud debido al estrés. Intente disminuir sus responsabilidades.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |