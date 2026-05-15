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Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 15 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 15 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 15 de mayo de 2026
Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 15 de mayo de 2026

En esta jornada, después de tanto logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes en su vida profesional.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 15 de mayo

  • Amor: Período para acercarse a su pareja con mucho más afecto y pasión. De esta forma, podrá reconquistar y afianzar el vínculo que tiene con su alma gemela.
  • Riqueza: Junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Vean en que están gastando de más y así podrá llegar a fin de mes sin tantos problemas.
  • Bienestar: Momento de ser más cuidadoso con su salud, evitando los excesos de comida y bebidas. Aprenda a alimentarse saludablemente y en poco tiempo se sentirá mejor.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Prepárese, ya que será una jornada donde su alegría y optimismo se apoderan de usted. Se sentirá con ganas de disfrutar de la vida y no medirá las consecuencias.

  • Amor: Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño. Muéstrese tal cual es en la vida.
  • Riqueza: Ciclo oportuno para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Busque el lugar más adecuado a sus necesidades financieras.
  • Bienestar: Jornada para hacerle frente a esas emociones negativas que abruman su psiquis. Deje de acumular los malos pensamientos, ya que no le sirve de nada.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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