Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 29 de mayo de 2026

Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 29 de mayo

Amor: Deje a un costado las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del placer. No permita que la chipa del amor se apague y la relación caiga en la rutina.

Riqueza: Siéntase orgulloso, ya que cuenta con la ayuda de su grupo de trabajo y de esta forma podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso.

Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Prepárese, ya que hoy podría llegar a convertirse en su propio enemigo. Intente ver los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro.

Amor: Tenga paciencia y dispóngase a escuchar los reclamos de su pareja, ya que son razonables. No sea tan cruel y trate de ser más cariñoso con su enamorado.

Riqueza: Debe poner mucha atención a los gastos un tanto excesivos que tuvo en la semana. Sepa que si no lo cuida como se debe, no llegará a fin de mes.

Bienestar: Si siente que su energía vital disminuye, dese cuenta con que gente se rodea habitualmente. Muchas veces la gente negativa puede restarle energía.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |