Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 29 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 29 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
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Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el viernes 29 de mayo
- Amor: Deje a un costado las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del placer. No permita que la chipa del amor se apague y la relación caiga en la rutina.
- Riqueza: Siéntase orgulloso, ya que cuenta con la ayuda de su grupo de trabajo y de esta forma podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso.
- Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Prepárese, ya que hoy podría llegar a convertirse en su propio enemigo. Intente ver los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro.
- Amor: Tenga paciencia y dispóngase a escuchar los reclamos de su pareja, ya que son razonables. No sea tan cruel y trate de ser más cariñoso con su enamorado.
- Riqueza: Debe poner mucha atención a los gastos un tanto excesivos que tuvo en la semana. Sepa que si no lo cuida como se debe, no llegará a fin de mes.
- Bienestar: Si siente que su energía vital disminuye, dese cuenta con que gente se rodea habitualmente. Muchas veces la gente negativa puede restarle energía.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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