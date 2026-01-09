Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 9 de enero de 2026

Prepárese, ya que hoy será una jornada especialmente para planificar todos los deseos que anhelo en su vida. Sepa que pronto conseguirá alcanzarlos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 9 de enero

Amor: Seguramente no le resultará fácil compartir los sentimientos, ya que su alma gemela esta confundida. Antes de culparla, siéntese con ella y charle de la situación.

Riqueza: En estos tiempos, sepa que no le será conveniente que descuide tanto la economía y la deje en manos de otros. Ocúpese usted mismo de su dinero.

Bienestar: Intente renovar la imagen, opte por un cambio de look. Aunque se encuentre cerrada su peluquería, utilice la tintura que se compro y cambie su color de cabello.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Comprenda que si sostiene la seguridad en si mismo, será la clave para solucionar todos los conflictos que se le puedan presentar en esta jornada.

Amor: Intente reflexionar y así podrá cambiar ciertas posturas que le impiden comunicarse correctamente con su pareja. Si no puede solo, busque ayuda profesional.

Riqueza: Relájese, ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa y no pude concretarlo.

Bienestar: Aunque se sienta desbordado, hoy intente sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones de terceros, ya que podría salir lastimado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |