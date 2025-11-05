Amor y pasión en noviembre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?

Noviembre inicia una gran temporada para el amor y las relaciones con la energía transformadora de la temporada Escorpio, que otorga pasión, intensidad y compromiso a los vínculos. A su vez, son días en los que ciertos secretos pueden salir a la luz, la verdad toma protagonismo y las traiciones quedarán desenmascaradas.

En tanto, Marte ingresó a Sagitario el día 4, lo que impulsa la necesidad de sinceridad y acción en las relaciones. Se trata de un momento clave para animarse y exponer las emociones sin filtros. Al día siguiente se da la Luna llena en Tauro, que invita a dar prioridad a lo que corazón valora, por sobre los prejuicios, los miedos y el entorno. A su vez, el 6 de noviembre Venus ingresa a la constelación de Escorpio, una posición que potencia el deseo, el romance intenso y los encuentros pasionales.

¿Cómo saber tu ascendente?

De todos modos, entre el 9 y el 29 de noviembre Mercurio se encontrará retrógrado, un tránsito que puede generar ciertas confusiones, malentendidos o reencuentros con personas del pasado, especialmente amores inconclusos.

La Luna nueva en Escorpio del 20 marca el inicio de un ciclo emocional más profundo, donde los sentimientos buscan tomar las riendas. El mes concluye con el ingreso de Venus en Sagitario, lo que aporta una energía de aventura, disfrute y ganas de socializar en el plano afectivo.

A continuación, cómo afecta la energía de los planetas a cada signo del Zodíaco en el amor durante noviembre 2025.

Aries

El ingreso de Marte, su planeta regente, en Sagitario activa temas pendientes en el amor. El carnero sentirá una necesidad de aventura y espontaneidad, una búsqueda de lugares en los que lo comprenden y lo quieren tal como es. Es por ello que es una etapa ideal para salir de la rutina y animarse a experiencias distintas, pero sin olvidar cuidar su impulsividad y uso de palabras con la presencia de Mercurio retrógrado.

Tauro

La Luna llena en su signo despierta sentimientos que estaban dormidos. El signo del toro se encuentra ante un mes fuerte emocionalmente, en el cual trabajará asuntos relacionados con la seguridad afectiva. Es momento de conectar desde lo cotidiano, generar una estabilidad o un plan a futuro como viajes, mudanzas o compromisos. Los solteros podrían considerar nuevos lugares para conocer gente nueva.

Géminis

Puede que las personas de Géminis tengan problemas de comunicación por Mercurio retrógrado SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Este signo de Aire se verá afectado por el movimiento retrógrado de Mercurio, su regente. Este tránsito podría causar problemas en su comunicación y a la hora de llegar a acuerdos con su pareja o persona de interés. La clave del mes es no enojarse por malos entendidos y comprender que la paciencia es la mejor amiga.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo se encuentran ante una gran oportunidad en noviembre. Venus los ayuda a conectar con sus deseos individuales y no tener culpa por tomar decisiones que los beneficie. Es que el cangrejo tiende a ser sobreprotector y poner sus necesidades a lo último. Es momento de disfrutar y permitirse ser amados y cuidados por otros.

Leo

Venus en Escorpio activa una etapa de deseo y atracción intensa, pero Mercurio retrógrado puede generar tensiones e imprevistos a la hora de comunicar lo que siente y coordinar planes con su persona de interés. Esto podría hacer que las personas de Leo necesiten tomar el control de la situación, pero deben confiar en su poder de atracción y la voluntad de su pareja.

Virgo

Con la retrogradación del planeta regente de este signo, existirá un clima de confusión y melancolía. Los virginianos se enfrentan a un mes que pone a prueba su intuición y emociones. Al ser seres racionales, deberán aprender a escuchar su interior y manejar sus sentimientos para alcanzar lo que desean.

Libra

Este mes estará lleno de magnetismo, elegancia y encanto natural para el signo de la balanza. Sus nacidos gozarán de un clima ideal para reconciliaciones y propuestas, además de reflexionar acerca de qué paso desean dar en su vida sentimental. Venus en Escorpio los impulsa a salir de su zona de confort.

Escorpio

Noviembre puede traer propuestas, viajes o declaraciones inesperadas para las personas de Escorpio Shutterstock

Esta temporada es un momento ideal para que este signo de Agua aprenda a recibir y ser amado. Es importante que los escorpianos puedan reconocer que merecen el amor que los rodea para poder así construir vínculos sanos y proactivos. Puede que hacia finales de mes existan propuestas, viajes o declaraciones inesperadas.

Sagitario

La presencia de Marte en su signo trae una energía renovadora. La pasión se enciende y noviembre invita a las personas de Sagitario a brillar y vivir auténticamente. Es momento de tomar la iniciativa, invitar a salir a alguien o proponer dar un paso más en la relación con su pareja.

Capricornio

El signo de la cabra se encuentra ante semanas un tanto desafiantes en el amor. El clima sentimental y pasional rompe con su mente estructurada y responsable. Deben aprender a relajarse y conectar con sus seres queridos desde una perspectiva más intuitiva, emocional y humana. De esa forma, puede dejar de lado la superficialidad, el mundo material y las metas.

Acuario

Amantes de la reflexión, noviembre despierta en los acuarianos un interés especial por las emociones ocultas y las historias no resueltas. Puede que durante este mes, el signo del aguador se sienta un tanto melancólico. Mercurio retrógrado lo confunde y produce que piense en personas de su pasado, vínculos que no llegaron a ser oficiales o conversaciones pendientes. Es momento de evaluar qué situaciones requieren de su intervención y cuáles deben dejar atrás.

Piscis

Las personas de Piscis recibirán noticias sobre compromiso, mudanzas o propuestas en este mes Freepik

La temporada Escorpio favorece a Piscis, gracias a la compatibilidad entre los signos de Agua. Es momento de que sus nacidos den lugar a sus emociones y defiendan lo que sienten con sus acciones: actuar de manera coherente con su interior y sin traicionar sus instintos. Al finalizar Mercurio Retrógrado, podrían recibir grandes noticias relacionadas con un compromiso, mudanzas o propuestas.