El calendario lunar de noviembre ya está disponible, por lo que permite conocer las fechas de las fases lunares en el undécimo mes del año. Muchas personas tienen en cuenta esta información para realizar diversas actividades, como puede ser realizarse un corte de pelo. Es así que puede surgir la duda sobre cuáles son los mejores días para cortarse el cabello en noviembre 2025.

Muchos creyentes de lo esotérico consideran que las fases lunares pueden afectar el resultado de una visita al peluquero y en el cuidado capilar. Se cree que los ciclos lunares influyen sobre el cuerpo humano, al igual que lo hace con las mareas o la fuerza gravitacional. No solo puede influenciar en el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. Observar la posición de la Luna puede ayudar en su cuidado para asegurar su brillo y fortalecimiento, siempre teniendo en cuenta cuál es el resultado que se busca. A veces se trata de mantener el largo del pelo, mientras que otros quieren que perdure el corte el mayor tiempo posible.

El calendario lunar indica cuál es el mejor momento para cortarse el pelo Freepik

Los mejores días para cortarse el pelo en noviembre en la Argentina, según el calendario lunar 2025

Al observar el calendario lunar de noviembre, se puede deducir los días en que se puede hacer algún cambio en la cabellera, según lo que busque cada persona:

Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud capilar y el volumen)

Domingo 2 de noviembre.

Lunes 3 de noviembre.

Lunes 10 de noviembre.

Martes 11 de noviembre.

Miércoles 19 de noviembre.

Jueves 20 de noviembre.

Viernes 21 de noviembre.

Para que el cabello crezca más rápido (cortes que estimulan el crecimiento)

Miércoles 5 de noviembre.

Jueves 6 de noviembre.

Viernes 7 de noviembre.

Sábado 8 de noviembre.

Domingo 9 de noviembre.

Miércoles 12 de noviembre.

Jueves 13 de noviembre.

Viernes 28 de noviembre.

Sábado 29 de noviembre.

Para mantener el largo del pelo por más tiempo

Sábado 15 de noviembre.

Domingo 16 de noviembre.

Lunes 17 de noviembre.

Sábado 22 de noviembre.

Domingo 23 de noviembre.

Lunes 24 de noviembre.

¿En qué fase lunar hay que cortarse el pelo?

La influencia de las fases lunares en los cortes de pelo (Unsplash/Arnold Rodrigues)

A la hora de cortarse el pelo, es útil observar por qué fase pasa la Luna. De esa forma, se puede planificar el cambio de look según los objetivos personales, ya que algunos esperan que la cabellera crezca rápido, mientras que otros preferirán que el corte dure más tiempo.

Si la Luna está en su cuarto creciente, esta favorecerá el crecimiento del pelo, lo que es ideal para aquellos que buscan tener una melena más larga. En tanto, se recomienda que se haga un corte durante la fase menguante del satélite natural si lo que desea es mantener el largo, como puede ocurrirle a las personas que quieren tener una cabellera corta. Eso es porque esta etapa ralentiza el crecimiento. En el caso de la Luna llena, esta se cree que puede potenciar el volumen de su melena, puesto que se relaciona con la regeneración y la potenciación del brillo.

El momento menos recomendable para realizar un cambio en el cabello es durante la Luna nueva. Según las creencias populares, cortarse el pelo en esta fase podría debilitar las fibras capilares, lo que puede dar a su caída.

La Luna y astrología: ¿qué hay que tener en cuenta?

De acuerdo a la astrología, la posición de la Luna en determinados signos del Zodíaco también pueden influir en el resultado del corte. El satélite natural pasará primero por su fase llena en Tauro durante el miércoles 5 de noviembre. En tanto, el cuarto menguante ocurrirá el miércoles 12 y se ubicará en Leo. Por su parte, la Luna nueva en Escorpio se da el jueves 20 de noviembre. Por último, el anteúltimo mes del año cierra con un cuarto creciente en el signo de Piscis, que ocurrirá el viernes 28.

También se puede tomar en cuenta la astrología para el corte del pelo

A continuación, lo que hay que tener en cuenta al cortarse el pelo según el signo por el que transita la Luna:

Luna llena en Tauro : se asocia con la belleza, la constancia y el placer sensorial. Es una de las lunas más favorables para fortalecer el cabello, ya que este signo de Tierra aporta firmeza y resistencia. Durante esta fase, la energía de la Luna potencia los tratamientos que nutren, reparan y fortalecen las fibras capilares. No se recomienda un cambio drástico, sino mantenimiento y nutrición profunda.

: se asocia con la belleza, la constancia y el placer sensorial. Es una de las lunas más favorables para fortalecer el cabello, ya que este signo de Tierra aporta firmeza y resistencia. Durante esta fase, la energía de la Luna potencia los tratamientos que nutren, reparan y fortalecen las fibras capilares. No se recomienda un cambio drástico, sino mantenimiento y nutrición profunda. Cuarto menguante en Leo : combina una energía de cierre del ciclo lunar con un signo regido por el Sol, lo que genera un equilibrio entre la depuración y el cuidado estético. Es ideal para eliminar lo dañado sin afectar la vitalidad. La energía menguante ralentiza el crecimiento, por lo que los cortes duran más. Es un momento ideal también para realizar tratamientos purificantes o anticaída. También conviene aprovechar para hacer limpiezas capilares y masajes que estimulen el cuero cabelludo sin buscar crecimiento inmediato.

: combina una energía de cierre del ciclo lunar con un signo regido por el Sol, lo que genera un equilibrio entre la depuración y el cuidado estético. Es ideal para eliminar lo dañado sin afectar la vitalidad. La energía menguante ralentiza el crecimiento, por lo que los cortes duran más. Es un momento ideal también para realizar tratamientos purificantes o anticaída. También conviene aprovechar para hacer limpiezas capilares y masajes que estimulen el cuero cabelludo sin buscar crecimiento inmediato. Luna nueva en Escorpio : invita a una renovación total. Escorpio es un signo intenso, asociado con la transformación y la regeneración. Esta combinación impulsa los inicios y cambios profundos, tanto en el estilo como en los tratamientos. Por lo tanto, se puede iniciar un nuevo ciclo capilar al cambiar el corte o el color. Otra opción es hacer tratamientos que fortalezcan las raíces. También es un buen momento para cortar el cabello si se busca eliminar energías viejas o renovar la imagen, aunque esta fase lunar no favorece el crecimiento rápido.

: invita a una renovación total. Escorpio es un signo intenso, asociado con la transformación y la regeneración. Esta combinación impulsa los inicios y cambios profundos, tanto en el estilo como en los tratamientos. Por lo tanto, se puede iniciar un nuevo ciclo capilar al cambiar el corte o el color. Otra opción es hacer tratamientos que fortalezcan las raíces. También es un buen momento para cortar el cabello si se busca eliminar energías viejas o renovar la imagen, aunque esta fase lunar no favorece el crecimiento rápido. Luna creciente en Piscis : irradia una energía suave y receptiva, ideal para estimular el crecimiento saludable del cabello. Este signo de Agua favorece la hidratación, la flexibilidad y el brillo natural. Por su parte, esta fase impulsa todo lo que se desee hacer crecer y florecer. Eso quiere decir que se puede optar por un corte que favorezca el crecimiento rápido, aplicar mascarillas hidratantes, aceites naturales o tratamientos de nutrición profunda. Es el mejor momento del mes para cortes que aporten movimiento, volumen o crecimiento acelerado.