Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Libra , según su personalidad

La temporada de Libra comenzó el 23 de septiembre y concluye hacia el 22 de octubre, lo que da lugar al séptimo signo del Zodíaco. Este signo pertenece al elemento Aire y se caracteriza por su personalidad sociable, equilibrada y encantadora. Sus nacidos son personas de espíritu libre, pero en el fondo anhelan conectar de manera romántica.

Venus es su planeta regente, lo que les otorga su diplomacia y sentido estético, lo que los lleva a generar buenas impresiones y atraer muchas miradas. Sin embargo, existe mucho más para el signo de la balanza que su imagen. Los librianos son reflexivos, sensibles y muy inteligentes. Son amables con todo el mundo y tienden a evitar los conflictos, las peleas y las faltas de respeto. No toleran la mala educación ni los malos modales.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

A continuación, las diferentes formas de conquistar a los solteros de Libra.

¿Cómo son los solteros de Libra?

Las personas de Libra viven su soltería de manera libre. No sienten que se trata de un período negativo, gracias a sus capacidades sociales, que los llevan a contar con muchos amigos y conocer gente en todo momento. Les gusta estar acompañados y hacer planes con sus seres queridos, pero también dedicar tiempo para ellos mismos. Les gusta invertir en su bienestar, su apariencia y en experiencias que los ayude a relajarse.

Aprovechan su tiempo libre para mejorar como personas, definir sus gustos y compartir con amigos. Sin embargo, en el fondo anhelan encontrar a su persona especial con quien compartir este tipo de experiencias y poder proyectar un futuro.

¿Qué buscan las personas de Libra en una relación amorosa?

La armonía es clave en una relación amorosa con una persona de Libra Shutterstock

La armonía y la comprensión son esenciales para las relaciones del signo de la balanza. Sus nacidos necesitan rodearse de alguien que comparta sus valores y les permitan expresarse libremente sin generar conflictos o juzgarlos. Buscan personas generosas y empáticas, que luchen por las injusticias y tengan conciencia acerca de diferentes problemáticas sociales.

A los librianos les atraen las personas elegantes, pero con un buen sentido del humor, capaces de acompañarlos en su vida social y adaptarse a sus círculos. Su lenguaje de amor está en los detalles, los pequeños gestos constantes que construyen una atmósfera romántica y de seguridad emocional.

Los intereses de las personas de Libra

Romance : gracias a la presencia de su regente, Venus, las personas de Libra son románticas por naturaleza. Adoran los pequeños gestos y las demostraciones de amor. Buscan a alguien con quien compartir este costado sensible y tierno, sin miedo a ser juzgados.

: gracias a la presencia de su regente, Venus, las personas de Libra son románticas por naturaleza. Adoran los pequeños gestos y las demostraciones de amor. Buscan a alguien con quien compartir este costado sensible y tierno, sin miedo a ser juzgados. Planes : la balanza posee un interés por la cultura, las relaciones humanas, la música y el arte. Quienes desean invitar a un libriano a una cita, deben considerar ofrecer propuestas bien pensadas, que posean algún tipo de propósito o atractivo alineado a sus gustos. La diversión compartida y la experiencia de nuevas perspectivas son esenciales para mantener su atención.

: la balanza posee un interés por la cultura, las relaciones humanas, la música y el arte. Quienes desean invitar a un libriano a una cita, deben considerar ofrecer propuestas bien pensadas, que posean algún tipo de propósito o atractivo alineado a sus gustos. La diversión compartida y la experiencia de nuevas perspectivas son esenciales para mantener su atención. Belleza y estética: Venus los hace un tanto exigentes y detallistas con el aspecto físico. No se trata de una superficialidad, sino de una manera de mostrar respeto y estatus. Les interesan las personas que invierten en su apariencia, tengan estilo y se presenten prolijos.

Para las personas de Libra, es importante tener una vida social activa CandyRetriever - Shutterstock

Vida social activa : como buen signo del elemento Aire, a los librianos les encanta asistir a eventos y conocer nuevas personas, por lo que valoran parejas con quienes compartir tiempo social valioso. Asimismo, les interesa quienes puedan presentarles nuevos círculos o experiencias diferentes a las que conocen.

: como buen signo del elemento Aire, a los librianos les encanta asistir a eventos y conocer nuevas personas, por lo que valoran parejas con quienes compartir tiempo social valioso. Asimismo, les interesa quienes puedan presentarles nuevos círculos o experiencias diferentes a las que conocen. Intereses intelectuales : su elemento, el Aire, los convierte en seres reflexivos con un gran interés por el conocimiento. Adoran dedicar tiempo a nutrir su mente y es por ello que, si coinciden con alguien con quien puedan conversar acerca de diferentes ideas, se sentirán a gusto.

: su elemento, el Aire, los convierte en seres reflexivos con un gran interés por el conocimiento. Adoran dedicar tiempo a nutrir su mente y es por ello que, si coinciden con alguien con quien puedan conversar acerca de diferentes ideas, se sentirán a gusto. Seguridad y confort: si bien pueden parecer un tanto libres, en el fondo los librianos buscan a personas que les hagan sentirse estables y con quienes puedan crear bases sólidas para su relación. Es así que aprecian la coherencia, la constancia y la comunicación activa en las relaciones.

Lo que hay que evitar con Libra

Conflictos innecesarios : estos individuos huyen de las discusiones sin sentido porque prefieren evitar cualquier tipo de situación problemática. No suelen realizar reclamos, acusaciones o tener malos tratos hacia los demás, por lo que esperan lo mismo de su entorno.

: estos individuos huyen de las discusiones sin sentido porque prefieren evitar cualquier tipo de situación problemática. No suelen realizar reclamos, acusaciones o tener malos tratos hacia los demás, por lo que esperan lo mismo de su entorno. Descuido de la imagen personal : quienes presenten un claro desinterés por la estética o los detalles no podrán llegar lejos con Libra. Es que este signo adora prestar atención a lo visual como manera de autocuidado y respeto.

: quienes presenten un claro desinterés por la estética o los detalles no podrán llegar lejos con Libra. Es que este signo adora prestar atención a lo visual como manera de autocuidado y respeto. Injusticias: las personas que se manejen de manera egocéntrica, falten a las reglas o tomen una ventaja por sobre los demás, no podrán ganarse el cariño de los nacidos bajo el signo de la balanza. Necesitan rodearse de quienes comprendan el sentido de vivir en comunidad, donde la reciprocidad y el respeto mutuo son fundamentales. No responden bien a la falta de equidad en gestos, atención o compromiso.

Las personas de Libra no soportan la agresividad, las escenas de celos ni los conflictos SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Agresividad : sutileza, empatía y elegancia son valores claves para este signo de Aire. Sus regidos no dejarán pasar los malos tratos, las frases mal intencionadas o demostraciones de ser que tengan algún tipo de tono violento.

: sutileza, empatía y elegancia son valores claves para este signo de Aire. Sus regidos no dejarán pasar los malos tratos, las frases mal intencionadas o demostraciones de ser que tengan algún tipo de tono violento. Escenas de celos : como buen signo del elemento Aire, Libra resulta independiente y libre. Sus nacidos son personas fieles que cuando se enamoran se comprometen, pero no desean ser controladas. Quienes realicen planteos o quieran manipular su manera de ser, ganarán su rechazo.

: como buen signo del elemento Aire, Libra resulta independiente y libre. Sus nacidos son personas fieles que cuando se enamoran se comprometen, pero no desean ser controladas. Quienes realicen planteos o quieran manipular su manera de ser, ganarán su rechazo. Faltas de halagos: regidos por Venus, los librianos prestan mucho tiempo a su apariencia física y manera de mostrarse al mundo. Si su pareja no aprecia estos esfuerzos de manera notable, se sentirán frustrados y poco valorados.