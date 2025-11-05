Arranca Mercurio retrógrado en noviembre: estos son los signos más afectados

En unos días arranca uno de los tránsitos planetarios más temidos por los seguidores de la astrología: Mercurio retrógrado. Se trata de una ilusión óptica por la cual parece que el planeta retrocede sobre su propia órbita desde nuestro planeta. Es la tercera y última vez que ocurre este año y se considera que puede producir confusión, inconvenientes y malentendidos. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo es y cuáles serán los signos que serán más afectados por este movimiento.

En astrología, Mercurio es el planeta que rige la comunicación, la mentalidad, el intelecto y los patrones de pensamiento. Este es un planeta personal, por lo que su energía influye directamente en los individuos. Se lo asocia con la comunicación, los viajes y la tecnología. De esta manera, al moverse en la dirección contraria, invita a las personas a conectar con su pasado y elegir qué asuntos, sentimientos, ideas y comportamientos sirven, y cuáles deben dejar atrás.

Mercurio retrógrado no es negativo, aunque sea uno de los tránsitos más temidos Shutterstock - Shutterstock

Cabe aclarar que este tránsito no es malo en sí, aunque suele tener una connotación negativa. Representa una oportunidad de aprendizaje y para trabajar diferentes aspectos de la vida, por lo que se recomienda la reflexión en este tipo de períodos. Este movimiento planetario representa un retroceso, por lo que es un momento oportuno para frenar con la rutina y tomar conciencia sobre la realidad. Por lo tanto, es probable que durante su desarrollo muchos logren generar conclusiones u obtener respuestas a asuntos pendientes.

Cuándo arranca Mercurio retrógrado en noviembre

La última retrogradación de Mercurio en 2025 inicia este domingo 9 de noviembre y se extenderá hasta el día 29. Por lo tanto, se sentirán sus efectos por casi todo el anteúltimo mes del año.

El planeta de la comunicación empezará este tránsito en Sagitario y aproximadamente el 18 de noviembre retrocederá hacia Escorpio. Cuando se posiciona en el signo del arquero ―que se destaca por los viajes, creencias y el aprendizaje superior―, pueden generarse debates, ideas que salen mal traducidas, excesos verbales y revisiones de creencias. En tanto, su posición en el signo de Agua, que es intenso, profundo y emocional, puede hacer que los procesos involucren secretos, reflexión de lo que está debajo de la superficie y conversaciones intensas.

Cuáles son los signos más afectados

Géminis, Virgo, Sagitario y Escorpio son los signos que sentirán los efectos de Mercurio retrógrado con más fuerza

Todos los signos de la rueda zodiacal sentirán los efectos de Mercurio retrógrado, pero algunos serán más afectados que el resto:

Géminis : regido por Mercurio, será uno de los signos más sensibles a este retroceso. Sus nacidos podrían experimentar demoras en trámites, confusiones en la comunicación y dificultades para mantener la concentración. Conviene revisar mensajes, contratos y compromisos antes de dar su palabra. No es un período ideal para tomar decisiones impulsivas, sino para repensar proyectos y aclarar malentendidos.

: regido por Mercurio, será uno de los signos más sensibles a este retroceso. Sus nacidos podrían experimentar demoras en trámites, confusiones en la comunicación y dificultades para mantener la concentración. Conviene revisar mensajes, contratos y compromisos antes de dar su palabra. No es un período ideal para tomar decisiones impulsivas, sino para repensar proyectos y aclarar malentendidos. Virgo : también bajo el dominio del planeta de la comunicación, Virgo sentirá la necesidad de reorganizar su rutina. Podrían surgir imprevistos en el trabajo o en temas de salud que obliguen a ajustar tiempos y prioridades. Lo que parecía estable podría requerir una revisión, pero este proceso puede resultar muy productivo si se enfoca en mejorar métodos y orden interno.

: también bajo el dominio del planeta de la comunicación, Virgo sentirá la necesidad de reorganizar su rutina. Podrían surgir imprevistos en el trabajo o en temas de salud que obliguen a ajustar tiempos y prioridades. Lo que parecía estable podría requerir una revisión, pero este proceso puede resultar muy productivo si se enfoca en mejorar métodos y orden interno. Sagitario : al comenzar el retroceso en este signo de Fuego, las personas de Sagitario deberán frenar un poco el ritmo y revisar sus planes a largo plazo. Pueden sentirse frustrado si las cosas no avanzan como esperaba o si surgen malentendidos por hablar sin medir las palabras. Conviene reflexionar antes de opinar y replantear creencias o proyectos que ya no encajan con su visión actual.

: al comenzar el retroceso en este signo de Fuego, las personas de Sagitario deberán frenar un poco el ritmo y revisar sus planes a largo plazo. Pueden sentirse frustrado si las cosas no avanzan como esperaba o si surgen malentendidos por hablar sin medir las palabras. Conviene reflexionar antes de opinar y replantear creencias o proyectos que ya no encajan con su visión actual. Escorpio : dado que Mercurio retrógrado regresará a su signo, su intensidad emocional se activa. Los escorpianos atravesarán un ciclo de introspección. Podrían resurgir conversaciones pendientes, secretos o emociones que se creían resueltas. Este tránsito invita a hablar desde la honestidad y a no dejar que la desconfianza o los celos dominen las relaciones. Es un buen momento para comprender lo que realmente se siente y sanar vínculos.