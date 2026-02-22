Horóscopo de Aries de hoy: domingo 22 de febrero de 2026

Aunque le cueste demasiado, intente sostener la autoestima alta, no claudique. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados y cumplir con sus propósitos.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el domingo 22 de febrero

Amor: Si la persona que tanto le agrada se cruza en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por ella. Sostenga un contacto más cercano aunque sea telefónicamente.

Riqueza: Reflexione acerca de los pro y contra que surgirá sobre ese proyecto comercial que emprenderá. Procure evaluar cada acción antes de tomar alguna decisión.

Bienestar: Procure sumergirse en su interior, donde allí seguro encontrará la paz que tanto necesita. Destínese un tiempo del día para reflexionar en soledad.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Manténgase firme en sus pensamientos. En caso que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente. Avance de manera prudente.

Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.

Riqueza: Se darán las condiciones para lograr un asenso a nivel profesional. Anímese a ese nuevo cambio que le están ofreciendo dentro de su empresa hace días.

Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y así podrá compartir un café junto a su amigo que le hará revivir momentos cálidos y gratos.

