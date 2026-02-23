LA NACION

Horóscopo de Aries de hoy: lunes 23 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 23 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries de hoy: lunes 23 de febrero de 2026
Horóscopo de Aries de hoy: lunes 23 de febrero de 2026

No desaproveche ninguna de las oportunidades que se le presenten en esta jornada en el ámbito laboral, ya que su ambición está en su mejor momento.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el lunes 23 de febrero

Amor: Entienda que la vida no es solo obligaciones. Intente tomarse un tiempo en el día para compartir junto con sus seres queridos nuevas experiencias.

Riqueza: Si nota que las cosas no funciona como debe ser en el negocio, converse con su socio. Entre ambos, podrán entender el porque de muchas situaciones.

Bienestar: Sera un período optimo para empezar un tratamiento para adelgazar. Encuentre esa dieta que mejor le siente y pueda hacer para su vida.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Aunque le cueste demasiado, intente sostener la autoestima alta, no claudique. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados y cumplir con sus propósitos.

Amor: Si la persona que tanto le agrada se cruza en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por ella. Sostenga un contacto más cercano aunque sea telefónicamente.

Riqueza: Reflexione acerca de los pro y contra que surgirá sobre ese proyecto comercial que emprenderá. Procure evaluar cada acción antes de tomar alguna decisión.

Bienestar: Procure sumergirse en su interior, donde allí seguro encontrará la paz que tanto necesita. Destínese un tiempo del día para reflexionar en soledad.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo

  2. Estos son los signos del Zodíaco más agresivos
    2

    Cuáles son los signos del Zodíaco más agresivos

  3. Cuando empieza en Año Nuevo Chino 2026
    3

    Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

  4. Las predicciones para la semana del 16 al 22 de febrero
    4

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 16 al 22 de febrero