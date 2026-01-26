El calendario lunar es una fuente que muchos toman en cuenta para saber cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en febrero, según las necesidades del cabello. Este detalla cuándo la Luna pasa por sus fases y se pueden tener en cuenta al momento de hacer diversas actividades, como puede ser pasar por la peluquería.

Muchos creyentes de lo esotérico consideran que las fases lunares pueden afectar el resultado de una visita al peluquero y en el cuidado capilar. Se cree que los ciclos lunares influyen sobre el cuerpo humano, al igual que lo hace con las mareas o la fuerza gravitacional. No solo puede influenciar en el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. Observar la posición de la Luna puede ayudar en su cuidado para asegurar su brillo y fortalecimiento, siempre teniendo en cuenta cuál es el resultado que se busca. A veces se trata de mantener el largo del pelo, mientras que otros quieren que perdure el corte el mayor tiempo posible.

Muchos toman en cuenta el calendario lunar para definir el mejor día para cortarse el pelo o para hacerse un tratamiento capilar Getty Images

Los mejores días para cortarse el pelo en febrero en la Argentina, según el calendario lunar 2026

Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud capilar y el volumen)

Domingo 1 de febrero (Luna llena).

Sábado 7 de febrero.

Domingo 8 de febrero.

Miércoles 25 de febrero.

Jueves 26 de febrero.

Viernes 27 de febrero.

Para que el cabello crezca más rápido (cortes que estimulan el crecimiento)

Jueves 19 de febrero.

Viernes 20 de febrero.

Sábado 21 de febrero.

Domingo 22 de febrero.

Lunes 23 de febrero.

Martes 24 de febrero (cuarto creciente).

Para mantener el largo del pelo por más tiempo

Lunes 2 de febrero.

Martes 3 de febrero.

Miércoles 4 de febrero.

Jueves 5 de febrero.

Viernes 6 de febrero.

Lunes 9 de febrero (cuarto menguante).

Martes 10 de febrero.

Miércoles 11 de febrero

Jueves 12 de febrero.

Viernes 13 de febrero.

Sábado 14 de febrero.

¿En qué fase lunar hay que cortarse el pelo?

Los efectos de las fases lunares en el cabello (Unsplash/Arnold Rodrigues)

A la hora de cortarse el pelo, es útil observar por qué fase pasa la Luna. De esa forma, se puede planificar el cambio de look según los objetivos personales, ya que algunos esperan que la cabellera crezca rápido, mientras que otros preferirán que el corte dure más tiempo.

Si la Luna está en su cuarto creciente, esta favorecerá el crecimiento del pelo, lo que es ideal para aquellos que buscan tener una melena más larga. En tanto, se recomienda que se haga un corte durante la fase menguante del satélite natural si lo que desea es mantener el largo, como puede ocurrirle a las personas que quieren tener una cabellera corta. Eso es porque esta etapa ralentiza el crecimiento. En el caso de la Luna llena, esta se cree que puede potenciar el volumen de su melena, puesto que se relaciona con la regeneración y la potenciación del brillo.

El momento menos recomendable para llevar a cabo un cambio en el cabello es durante la Luna nueva. Según las creencias populares, cortarse el pelo en esta fase podría debilitar las fibras capilares, lo que puede dar a su caída.

La Luna y astrología: ¿qué hay que tener en cuenta?

De acuerdo a la astrología, la posición de la Luna en determinados signos del Zodíaco también puede influir en el resultado del corte. El satélite natural pasará primero por su fase llena en Leo durante el domingo 1° de febrero. En tanto, el cuarto menguante ocurrirá el lunes 9 y se ubicará en Escorpio. Por su parte, la Luna nueva en Acuario se da el martes 17 de febrero. Por último, el segundo mes del año cierra con un cuarto creciente en el signo de Géminis, que ocurrirá el martes 24.

A continuación, lo que hay que tener en cuenta al cortarse el pelo según la fase y el signo por el que transita la Luna:

También se puede tomar en cuenta la astrología para el corte del pelo

Luna llena en Leo : es el momento de máxima energía. Al estar en Leo (el signo de la melena por excelencia), el efecto se multiplica. El cabello tiende a expandirse, ganar volumen y una fuerza extraordinaria. Por lo tanto, es el mejor día para cortes radicales si se tiene pelo muy fino o sin vida. Cualquier corte hoy garantiza que el pelo nazca con más “cuerpo”. También se puede aprovechar para tratar cabellos dañados con mascarillas nutritivas, ya que la absorción es máxima.

: es el momento de máxima energía. Al estar en Leo (el signo de la melena por excelencia), el efecto se multiplica. El cabello tiende a expandirse, ganar volumen y una fuerza extraordinaria. Por lo tanto, es el mejor día para cortes radicales si se tiene pelo muy fino o sin vida. Cualquier corte hoy garantiza que el pelo nazca con más “cuerpo”. También se puede aprovechar para tratar cabellos dañados con mascarillas nutritivas, ya que la absorción es máxima. Luna menguante en Escorpio : la energía de esta fase lunar se repliega hacia las raíces. El crecimiento de la fibra capilar se ralentiza, pero el folículo se fortalece internamente. Por lo cual, se recomienda cortar si se quiere mantener el estilo del cabello (flequillos, bobs, rapados) por mucho más tiempo. A su vez, es el momento perfecto para tintes y coloraciones, ya que el color suele fijarse mejor y durar más. En tanto, se puede realizar limpiezas profundas o detox del cuero cabelludo (exfoliación capilar).

: la energía de esta fase lunar se repliega hacia las raíces. El crecimiento de la fibra capilar se ralentiza, pero el folículo se fortalece internamente. Por lo cual, se recomienda cortar si se quiere mantener el estilo del cabello (flequillos, bobs, rapados) por mucho más tiempo. A su vez, es el momento perfecto para tintes y coloraciones, ya que el color suele fijarse mejor y durar más. En tanto, se puede realizar limpiezas profundas o detox del cuero cabelludo (exfoliación capilar). Luna nueva en Acuario : se considera una fase de “reposo” o debilidad, por la cual la fibra capilar está más sensible y puede haber una mayor tendencia a la caída o al quiebre si se manipula bruscamente. De esa forma, no se recomienda cortar y es preferible dejar descansar el cabello. Es un excelente día para aplicar tratamientos de hidratación ligera o simplemente masajear el cuero cabelludo para activar la circulación sin usar tijeras.

: se considera una fase de “reposo” o debilidad, por la cual la fibra capilar está más sensible y puede haber una mayor tendencia a la caída o al quiebre si se manipula bruscamente. De esa forma, no se recomienda cortar y es preferible dejar descansar el cabello. Es un excelente día para aplicar tratamientos de hidratación ligera o simplemente masajear el cuero cabelludo para activar la circulación sin usar tijeras. Luna creciente en Géminis: este signo de Aire aporta ligereza y movimiento. Bajo la fase creciente, estimula la regeneración celular rápida. Por lo cual, se sugiere cortar solo las puntas si se busca que el pelo crezca rápidamente en las semanas siguientes. Por otro lado, es el mejor momento para despuntar melenas largas que se sienten pesadas y necesitan recuperar “vuelo” y dinamismo.