Con un guiño afrodisíaco: la receta ideal para San Valentín que combina chocolate con frutillas

Lejos del típico regalo de flores y bombones, te sugerimos realizar un obsequio casero y cargado de sentimiento para vivir de forma romántica este 14 de febrero

San Valentín es sinónimo de amor, romanticismo y pasión. En el común las parejas suelen regalarse bombones, flores, osos de peluche y alguna cena en algún restaurante especial. Pero más allá de lo tradicional, podés optar por una versión sencilla y dedicada sin perder la delicadeza y atención por el otro.

Se trata de preparar una receta casera cargada de sentimiento, que permita a ambos experimentar un momento a solas, íntimo y único. Dentro de los alimentos que se consideran afrodisíacos, el chocolate y la frutilla son dos elementos que aportan sensualidad y avivan la serotonina del cuerpo. Por eso, descubrí la siguiente sugerencia que combina ambos ingredientes y animate a algo distinto.

Snack romántico para San Valentín

Ingredientes:

  • 500 g de frutillas frescas.
  • 25 g de manteca.
  • 450 g de chocolate semiamargo.
  • Palitos de brochett c/n.
  • Vodka o cualquier bebida alcohólica de tu gusto.

Paso a paso:

1

Macerar las frutillas

  • Limpiá las frutillas y quitá el cáliz.
  • En un bol verté el vodka y volcá las frutillas dentro.
  • Dejá reposar por 30 minutos.
2

Preparación del chocolate

  • Derretí el chocolate a baño maría.
  • Cuando esté fundido, añadí la manteca y mezclá bien.
3

Snack afrodisíaco

  • Quitá las frutillas del alcohol, secalas con un papel de servilleta limpio.
  • Incrustales los palitos de brochett.
  • Bañá la punta de la frutilla en el chocolate y cubrí hasta la mitad.
  • Dejá secar.
  • Servir y disfrutar mientras se ve una película en pareja a la luz de las velas.
Tiempo de elaboración total: 45 minutos.

