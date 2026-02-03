Con un guiño afrodisíaco: la receta ideal para San Valentín que combina chocolate con frutillas

San Valentín es sinónimo de amor, romanticismo y pasión. En el común las parejas suelen regalarse bombones, flores, osos de peluche y alguna cena en algún restaurante especial. Pero más allá de lo tradicional, podés optar por una versión sencilla y dedicada sin perder la delicadeza y atención por el otro.

La receta afrodisíaca que podés preparar en San Valentín para compartir con tu pareja (Fuente: Pexels)

Se trata de preparar una receta casera cargada de sentimiento, que permita a ambos experimentar un momento a solas, íntimo y único. Dentro de los alimentos que se consideran afrodisíacos, el chocolate y la frutilla son dos elementos que aportan sensualidad y avivan la serotonina del cuerpo. Por eso, descubrí la siguiente sugerencia que combina ambos ingredientes y animate a algo distinto.

Las frutillas bañadas en chocolate con un toque de alcohol son ideales para San Valentín (Fuente: Pexels)

Snack romántico para San Valentín

Ingredientes:

500 g de frutillas frescas.

25 g de manteca.

450 g de chocolate semiamargo.

Palitos de brochett c/n.

Vodka o cualquier bebida alcohólica de tu gusto.

Paso a paso:

1 Macerar las frutillas

Limpiá las frutillas y quitá el cáliz.

En un bol verté el vodka y volcá las frutillas dentro.

Dejá reposar por 30 minutos.

2 Preparación del chocolate

Derretí el chocolate a baño maría.

Cuando esté fundido, añadí la manteca y mezclá bien.

3 Snack afrodisíaco

Quitá las frutillas del alcohol, secalas con un papel de servilleta limpio.

Incrustales los palitos de brochett.

Bañá la punta de la frutilla en el chocolate y cubrí hasta la mitad.

Dejá secar.

Servir y disfrutar mientras se ve una película en pareja a la luz de las velas.

Cómo bañar las frutillas en chocolate

Tiempo de elaboración total: 45 minutos.