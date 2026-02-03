Con un guiño afrodisíaco: la receta ideal para San Valentín que combina chocolate con frutillas
Lejos del típico regalo de flores y bombones, te sugerimos realizar un obsequio casero y cargado de sentimiento para vivir de forma romántica este 14 de febrero
San Valentín es sinónimo de amor, romanticismo y pasión. En el común las parejas suelen regalarse bombones, flores, osos de peluche y alguna cena en algún restaurante especial. Pero más allá de lo tradicional, podés optar por una versión sencilla y dedicada sin perder la delicadeza y atención por el otro.
Se trata de preparar una receta casera cargada de sentimiento, que permita a ambos experimentar un momento a solas, íntimo y único. Dentro de los alimentos que se consideran afrodisíacos, el chocolate y la frutilla son dos elementos que aportan sensualidad y avivan la serotonina del cuerpo. Por eso, descubrí la siguiente sugerencia que combina ambos ingredientes y animate a algo distinto.
Snack romántico para San Valentín
Ingredientes:
- 500 g de frutillas frescas.
- 25 g de manteca.
- 450 g de chocolate semiamargo.
- Palitos de brochett c/n.
- Vodka o cualquier bebida alcohólica de tu gusto.
Paso a paso:
Macerar las frutillas
- Limpiá las frutillas y quitá el cáliz.
- En un bol verté el vodka y volcá las frutillas dentro.
- Dejá reposar por 30 minutos.
Preparación del chocolate
- Derretí el chocolate a baño maría.
- Cuando esté fundido, añadí la manteca y mezclá bien.
Snack afrodisíaco
- Quitá las frutillas del alcohol, secalas con un papel de servilleta limpio.
- Incrustales los palitos de brochett.
- Bañá la punta de la frutilla en el chocolate y cubrí hasta la mitad.
- Dejá secar.
- Servir y disfrutar mientras se ve una película en pareja a la luz de las velas.
Tiempo de elaboración total: 45 minutos.
