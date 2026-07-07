Así le irá cada signo del Zodíaco en el trabajo durante julio en la Argentina

Julio es un mes caracterizado por ser un período de revisión, reajustes y análisis dentro del ámbito profesional. La temporada de Cáncer aporta una energía orientada a la protección de los recursos, la consolidación de proyectos y la búsqueda de estabilidad a largo plazo.

Es un momento de fortalecer lo existente, crear alianzas y trabajar en la proyección a futuro. Este clima astrológico puede generar cierta incertidumbre, frenos o dudas a quienes deseen innovar o comenzar nuevos caminos. No serán semanas para actuar con precipitación, sino para observar cuidadosamente cada situación antes de tomar decisiones definitivas.

Cómo le irá a cada signo en el trabajo Santiago Filipuzzi

El mes inicia con Mercurio retrógrado entre el 1 y el 23 de julio, lo que representa uno de los fenómenos más influyentes de este período. Este tránsito puede ocasionar retrasos administrativos y errores de comunicación. Invita a ser flexible acerca de los cambios de agenda o revisiones de acuerdos previamente establecidos, pueden ocurrir arrepentimientos o diferencias entre lo preestablecido.

La conjunción entre Marte y Urano del 4 de julio aporta espontaneidad, lo que puede generar imprevistos. La dinámica puede derivar a modificaciones en equipos de trabajo o nuevas oportunidades surgidas de manera inesperada.

¿Cómo saber tu ascendente?

Hacia el día 7 se da la retrogradación de Neptuno que invita a observar la realidad profesional con mayor objetividad. Venus ingresa en Virgo el 9 de julio, lo que favorece la organización, la eficiencia y la obtención de resultados a través del esfuerzo constante. A mediados de mes, la Luna nueva en Cáncer del 14 favorece la planificación de nuevas metas. El mes concluye con la retrogradación de Saturno del 26 y la Luna llena en Acuario del 29, que ayuda a evaluar resultados, proyectos grupales y expectativas desde una perspectiva más racional.

A continuación, los aspectos astrológicos más importantes del mes de julio y cómo afectarán a cada signo del zodíaco en el trabajo:

Aries

El carnero -símbolo zodiacal y mitológico de Aries- atraviesa semanas en donde la planificación será más valiosa que la velocidad. Mercurio Retrógrado puede generar demoras en acuerdos, trámites o respuestas esperadas. Sin embargo, la conjunción entre Marte y Urano del 4 les ayuda a alcanzar soluciones innovadoras ante problemas imprevistos. La clave del mes está e aguardar antes de dar algo por ganado o perdido.

Tauro

Los nacidos bajo este signo encuentran en julio un escenario ideal para consolidar objetivos laborales. Venus, su planeta regente, en Virgo favorece su productividad. Les ayudará a obtener el reconocimiento que tanto desean.

Al signo Tauro la llegada del mes de julio es un escenario ideal para consolidar objetivos laborales

Son semanas para trabajar en su capacidad para resolver cuestiones prácticas y ganar alguna recompensa por sus esfuerzos.

Géminis

Las personas de Géminis viven un mes donde la comunicación requiere especial atención. Su planeta regente, Mercurio, se encuentra retrógrado, por lo que pueden existir ciertos malentendidos, cambios de cronograma o ajustes en proyectos en marcha. Es momento de adquirir mayor seriedad y organización en su entorno laboral.

Cáncer

El cangrejo disfrutará de su temporada en este mes, gracias a la energía de la Luna nueva en Cáncer que les dará un impulso para ir por lo que desean.

Este tránsito favorece el inicio de proyectos personales o la redefinición de metas profesionales. Sin embargo, es necesario analizar cuidadosamente cada propuesta antes de aceptarla.

Leo

El signo del León inicia el mes con una actitud más reservada respecto a cuestiones profesionales. Los tránsitos de Neptuno y Mercurio pueden limitar su creatividad y deseos de estelaridad por momento. Es una temporada para trabajar sin promocionar su talento y confiar en las recompensas de un futuro.

El signo Leo afrontará una temporada para trabajar sin promocionar su talento y confiar en las recompensas de un futuro La Nación

Virgo

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra encuentran en este mes uno de los períodos más productivos del año. Venus ingresa a su constelación, aportando una energía de empoderamiento. Este tránsito potencia el reconocimiento, organización y capacidad de gestión de recursos con eficiencia.

Libra

La balanza atraviesa un mes orientado a revisar metas profesionales y fortalecer estructuras laborales. Su planeta regente, Venus, visitará Virgo por lo que podrán adquirir una mentalidad más analítica y precisa a la hora de tomar decisiones sin dejarse llevar por sus dudas o emociones.

Escorpio

Las personas de Escorpio viven julio con una mirada más estratégica respecto a su desarrollo profesional. Es una temporada en la que se plantearán su carrera, decisiones del pasado y futuro. Es un momento de evaluación y eliminación de todo aquello que desgaste su energía.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo del elemento Fuego enfrentan un período donde la paciencia será fundamental. Mercurio retrógrado aconseja revisar documentos, acuerdos económicos y proyectos compartidos.

Signo zodiacal Sagitario

Demoras, cancelaciones, cambios de planes y diferencias con sus pares, son algunos de los desafíos que podrían enfrentar.

Capricornio

Capricornio vivirá un gran mes, gracias a la temporada de su opuesto complementario, Cáncer. Este signo gozará de nuevas ideas en las que trabajar. Vivirán un crecimiento gradual, que podrán aprovechar gracias a su capacidad de perseverar en el tiempo. Si se mantienen enfocados, los resultados de sus esfuerzos llegarán antes de lo esperado.

Acuario

Las personas de Acuario atraviesan un mes enfocado en mejorar sus rutinas y optimizar recursos. Es tiempo de administrar de una manera más eficiente su tiempo y responsabilidades. Mercurio retrógrado puede generar modificaciones inesperadas en tareas diarias, por lo que se aconseja cautela.

Piscis

El signo del agua vive julio con una combinación de creatividad y análisis. Neptuno retrógrado puede parecer desmotivador para muchos, quienes se sentirán limitados para explorar su costado más innovador.

Sin embargo, quienes adquieran una mirada más objetiva podrán discernir entre qué proyectos son viables y cuáles podrían causar problemas a futuro.

Signo Fechas Aries 21 de marzo – 19 de abril Tauro 20 de abril – 20 de mayo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Cáncer 21 de junio – 22 de julio Leo 23 de julio – 22 de agosto Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 18 de febrero Piscis 19 de febrero – 20 de marzo