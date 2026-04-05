Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 5 de abril de 2026

Nunca se olvide que uno debe aprender a compartir nuestras emociones positivas y negativas con los demás. De esta forma, podrán intercambiar muchas experiencias vividas.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el domingo 5 de abril

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros.

Riqueza: Haga cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contario, no podrá cubrir sus deudas. No se exceda en los gastos, resguarde su futuro económico.

Bienestar: Su ánimo continuará en declive, evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Será importante que realice un balance entre su vida social y su descanso.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Aunque no quiera admitirlo, usted es una persona con buenos sentimientos. Sepa que hoy deberá expresarlos sin tener miedo de que se aprovechen de su buena fe.

Amor: Si existe algo que no le agrada de su alma gemela, intente comentárselo pero sin agresiones. No sea intolerante, busque una manera tranquila para expresarlo.

Riqueza: Por la tarde, salga y busque diferentes presupuestos para gastar lo necesario. De esta forma, podrá realizar algunas modificaciones en su hogar.

Bienestar: Comience a dejar de lado todos los recuerdos negativos. Intente empezar alguna actividad física que le agrade y esto lo ayudará a poner en blanco su mente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |