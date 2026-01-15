LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 15 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 15 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

LA NACIONRenata Dossi
Será una jornada para planificar los detalles de todos los deseos que anhelo en su vida. Prepárese, ya que pronto conseguirá alcanzarlos sin problemas.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 15 de enero

Amor: Durante esta jornada, los lazos familiares se verán acrecentados a causa de la presencia lunar en su signo. Aproveche la buena energía y demuestre sus sentimientos.

Riqueza: Revise junto a su pareja los recursos con los que cuentan. Momento para invertir el capital en esa casa o departamento que tanto les interesa.

Bienestar: Intente controlar sus actividades, alimentarse bien y dormir todo lo que necesita. Relájese y evite la actividad excesiva ya que podría padecer de insomnio.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Aproveche que su mente estará activa y podrá incrementar la inteligencia. De esta forma, podrá realizar cualquier actividad sin tener mucho esfuerzo.

Amor: Surgirán conflictos con sus seres queridos, a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito.

Riqueza: Vivirá un período de conflictos donde los proyectos se verán estancados con muy poco movimiento. Relájese y espere a que se revierta la situación.

Bienestar: Revise los hábitos alimenticios y haga cambios para mantener su buena salud. Adopte una dieta libre en grasas y pronto conseguirá un excelente estado físico.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
