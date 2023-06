¿Con qué signos del Zodíaco es menos compatible alguien de Tauro?

escuchar

Las personas de Tauro son generosas, protectoras y responsables, cualidades que pueden funcionar a la perfección en una relación. Sin embargo, en la astrología existen ciertos signos con los que no congenian con facilidad.

Si bien el entusiasmo y energía de los signos del elemento Fuego les puede atraer, su dinámica se verá desbordada por disputas y diferencias a la hora de ver la vida. Esto se debe a que tienen maneras de pensar completamente opuestas y sus metas no coinciden.

De la misma forma, con los signos de Aire tampoco podrán tener un vínculo profundo, ya que su espíritu libre y despreocupado no combinará con el terrenal toro, quien necesita de estabilidad y constancia.

A continuación, los signos del Zodíaco con los que Tauro es menos compatible en el amor, amistad y trabajo.

Los requisitos de Tauro en el amor

En las relaciones sentimentales, el signo del toro es comprometido y romántico. Son personas tradicionales que siguen ciertos mandamientos de la sociedad, ya que anhelan casarse, comprar una casa y tener hijos.

Su espíritu es un tanto sobreprotector, por lo que a veces pueden resultar un tanto controladores y celosos con sus parejas. Además, les cuesta aceptar la individualidad de cada uno y pueden percibirlo como una falta de consideración. De todos modos, son solidarios y compañeros en un noviazgo o matrimonio porque sostienen que toda decisión se tomará entre los dos.

Amor: Leo y Sagitario

Los taurinos tendrán problemas para poder tener una relación duradera con las personas de Leo y Sagitario bbc-mundo-14416

Cuando dos personas de Tauro y Leo se conocen, la atracción es instantánea. Esto se debe a que el toro quedará encandilado con la personalidad lúdica y sensualidad del signo de Fuego. Lamentablemente, este no será un vínculo duradero ni que llegue a formalizarse, ya que poseen distintos valores y expectativas en las relaciones.

Pueden congeniar en una primera instancia, pero al notar el egoísmo de los leoninos, las personas de Tauro se sentirán desatendidas. Asimismo, Leo percibirá el carácter protector de este signo de Tierra y se alejará al sentirse controlado.

Otro signo de Fuego con el que Tauro no alcanzará el altar es Sagitario. Conocido por su carácter aventurero y divertido, su sentido de la libertad no conformará al toro. Este vínculo podría verse afectado por peleas en relación con sus diferentes formas de ver la vida y deseos a futuro.

Los valores de Tauro en la amistad

Este signo de Tierra se caracteriza por su personalidad reservada, la cual no se abre con facilidad. Son prudentes y prefieren que sean otros quienes den el primer paso y se acerquen a ellos para poder observarlos y evaluar si les agradan. Son personas que creen en la amistad para toda la vida, por lo que, si bien no pertenecen a grupos grandes, sus vínculos serán duraderos.

No les agrada quienes busquen causar una buena impresión en todo el mundo porque consideran que podría tratarse de personas falsas y mentirosas. No toleran la traición, la impuntualidad y el exceso de informalidad. Además, detestan que les cancelen planes a último momento, ya que sienten que su tiempo no es valorado.

Amistad: Géminis y Tauro

Su relación con el signo de los gemelos no alcanzará la confianza suficiente para que puedan abrirse y compartir sus pensamientos. Si bien les pueden parecer personas agradables y divertidas, no sentirán que sus valores y formas de pensar puedan congeniar. Las personas de Géminis se llevan bien con todo el mundo, motivo por el cual el toro podría sospechar, dado que suele mantener su perfil bajo.

Una amistad entre dos taurinos no llegará muy lejos, ya que sus personalidades similares chocarán. Al ser reservados, nadie podrá dar el primer caso para conocer al otro en profundidad. Asimismo, son determinantes y un tanto obstinados con lo que creen, por lo que podrían discutir y su carácter fuerte salir a la luz.

Lo que Tauro no tolera en el trabajo

Para este signo de Tierra, su carrera y vida laboral es una de las cosas más importantes. Les interesa tener un buen desempeño, de manera que puedan acceder a ascensos y aumentos de salario, y así obtener sus anhelos materiales.

Consideran el trabajo como el lugar donde pueden desarrollar sus capacidades al máximo y un medio por el cual pueden alcanzar el nivel de vida que desean. Son buenos emprendedores, por lo que muchas veces optan por independizarse y llevar adelante sus propios negocios. De todos modos, no les interesa adquirir un reconocimiento público por sus proyectos y confían en las dinámicas grupales.

Trabajo: Aries y Acuario

Las personas de Tauro pueden tener roces con los arianos y los acuarianos en el trabajo IStock

Al formar un equipo con una persona de Aries, se sentirán limitados y observados constantemente. Este signo de Fuego toma la iniciativa y suele ser bueno liderando. Sin embargo, por momentos da órdenes e indicaciones cuando no corresponde y le cuesta encajar en una dinámica grupal en la que todos sean iguales. Esto enfadará a los taurinos, ya que detestan que les digan cómo hacer las cosas.

En tanto, con Acuario crearán una dupla desastrosa y sin posibilidad de explotar sus capacidades. El signo del aguador es responsable y dedicado a su manera, a pesar de que su espíritu relajado confunda a los demás. El toro se preocupará por el cumplimiento de las tareas y no confiará en su desempeño, lo que causará discusiones y desacuerdos.

LA NACION