Los fanáticos de la astrología esperan con ansias la llegada de la temporada de Escorpio, la cual da inicio a un período de intensidad emocional, profundidad y misterios. Este arranca cuando el Sol transitar empieza a transitar los primeros grados del signo del escorpio, que suele ocurrir en los últimos días de octubre. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo es que empieza este año.

Se trata del octavo signo zodiacal y el segundo del elemento Agua. Es conocido como uno de los signos más temidos por su personalidad misteriosa y carácter fuerte. Sin embargo, sus regidos son individuos sensibles y de emociones profundas. Además, cuentan con una gran sensualidad que los diferencia del resto.

Este 23 de octubre arranca la temporada de Escorpio (Freepick/rawpixel) rawpixel.com / bird

En ese sentido, Escorpio se caracteriza por su profunda conexión con las emociones, lo que les da a los escorpianos su sensibilidad y capacidad de reflexión. Es así que el signo del escorpión tiende a ser intenso y pasional. En tanto, su regente, Plutón, el planeta de la transformación, le otorga a los escorpianos su capacidad de transmutar y su misterio. Gracias a este, poseen la cualidad de reinventarse y renacer de sus cenizas.

Cuándo empieza la temporada de Escorpio 2025

La temporada de Escorpio empieza este jueves 23 de octubre este 2025. Se da tras terminada la de Libra, su signo previo en la rueda del Zodíaco que se da entre el 21 y el 23 de octubre, aunque puede variar año a año.

Las fechas de la temporada de Escorpio

Como el resto de los signos, la duración del tránsito del Sol en la constelación del escorpión es de un mes aproximadamente, hasta fines de noviembre. Este año se dará por terminado el viernes 21 de noviembre. Así, se da paso a la temporada de Sagitario, el signo que le sigue en la rueda zodiacal.

¿Cuándo empieza y termina cada signo?

Cada signo tiene un período determinado por el cual el Sol recorre su constelación durante el año. Su duración suele ser de un mes aproximadamente y cuándo arranca o termina puede variar un día o dos año a año, pero normalmente cumplen el mismo plazo.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

A continuación, el inicio y el fin de cada temporada, según la rueda zodiacal:

Aries: del 21 de marzo al 20 de abril.

Tauro: del 21 de abril al 21 de mayo.

Géminis: del 22 de mayo al 20 de junio.

Cáncer: del 21 de junio al 20 de julio.

Leo: del 21 de julio al 20 de agosto.

Virgo: del 21 de agosto al 20 de septiembre.

Libra: del 21 de septiembre al 21 de octubre.

Escorpio: del 22 de octubre al 22 de noviembre.

Sagitario: del 23 de noviembre al 22 de diciembre.

Capricornio: del 23 de diciembre al 20 de enero.

Acuario: 21 de enero al 19 de febrero.

Piscis: 20 de febrero al 20 de marzo.