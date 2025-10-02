El calendario lunar permite conocer en qué fechas la Luna pasará por sus distintas fases lunares. Muchas personas tienen en cuenta esta información para realizar diversas actividades, como puede ser realizarse un corte. Es así que puede surgir la duda sobre cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en octubre 2025.

Muchos creyentes de lo esotérico consideran que las fases lunares pueden afectar el resultado de una visita al peluquero y en el cuidado capilar. Se cree que los ciclos lunares influyen sobre el cuerpo humano, al igual que lo hace con las mareas o la fuerza gravitacional. No solo puede influenciar en el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. Observar la posición de la Luna puede ayudar en su cuidado para asegurar su brillo y fortalecimiento, siempre teniendo en cuenta cuál es el resultado que se busca. A veces se trata de mantener el largo del pelo, mientras que otros quieren que perdure el corte el mayor tiempo posible.

El calendario lunar puede indicar el mejor día para visitar la peluquería en octubre

Los mejores días para cortarse el pelo en octubre en la Argentina, según el calendario lunar 2025

En ese sentido, al observar el calendario lunar se puede deducir los días en que se puede hacer algún cambio en la cabellera, según lo que busque cada persona:

Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud capilar y el volumen)

Lunes 13 de octubre.

Martes 14 de octubre.

Miércoles 15 de octubre.

Domingo 19 de octubre.

Lunes 20 de octubre.

Martes 21 de octubre.

Para que el cabello crezca más rápido (cortes que estimulan el crecimiento)

Martes 7 de octubre.

Miércoles 8 de octubre.

Jueves 9 de octubre.

Viernes 10 de octubre.

Sábado 11 de octubre.

Miércoles 15 de octubre.

Jueves 16 de octubre.

Viernes 17 de octubre.

Sábado 18 de octubre.

Domingo 19 de octubre.

Lunes 20 de octubre.

Para mantener el largo del pelo por más tiempo

Miércoles 22 de octubre.

Jueves 23 de octubre.

Viernes 24 de octubre.

Sábado 25 de octubre.

Domingo 26 de octubre.

Lunes 27 de octubre.

Martes 28 de octubre.

Miércoles 29 de octubre.

Jueves 30 de octubre.

Viernes 31 de octubre.

¿En qué fase lunar hay que cortarse el pelo?

Las fases de la Luna y el efecto que tienen en el cuidado capilar (Unsplash)

A la hora de cortarse el pelo, es útil observar por qué fase pasa la Luna. De esa forma, se puede planificar el cambio de look según los objetivos personales, ya que algunos esperan que la cabellera crezca rápido, mientras que otros preferirán que el corte dure más tiempo.

Si la Luna está en su cuarto creciente, esta favorecerá el crecimiento del pelo, lo que es ideal para aquellos que buscan tener una melena más larga. En tanto, se recomienda que se haga un corte durante la fase menguante del satélite natural si lo que desea es mantener el largo, como puede ocurrirle a las personas que quieren tener una cabellera corta. Eso es porque esta etapa ralentiza el crecimiento. En el caso de la Luna llena, esta se cree que puede potenciar el volumen de su melena, puesto que se relaciona con la regeneración y la potenciación del brillo.

El momento menos recomendable para realizar un cambio en el cabello es durante la Luna nueva. Según las creencias populares, cortarse el pelo en esta fase podría debilitar las fibras capilares, lo que puede dar a su caída.

La Luna y astrología: ¿qué hay que tener en cuenta?

También se puede tomar en cuenta la astrología para el corte del pelo

De acuerdo a la astrología, la posición de la Luna en determinados signos del Zodíaco también pueden influir en el resultado del corte. El satélite natural pasará primero por su fase llena en Aries durante el martes 7 de octubre. En tanto, el cuarto menguante ocurrirá el lunes 13 y se ubicará en Cáncer. Por su parte, la Luna nueva en Libra se da el marte 21 de octubre. Por último, el décimo mes del año cierra con un cuarto creciente en el signo de Acuario, que ocurrirá el miércoles 29.

A continuación, lo que hay que tener en cuenta al cortarse el pelo según el signo por el que transita la Luna:

Luna en Aries : es un buen momento para cortes que den fuerza y movimiento. Es decir, un corte que refuerce la estructura (capas cortas, puntas definidas) o para eliminar cabello dañado y permitir un “renacer” del pelo. Esta lunación también favorece los cambios de look decididos, puesto que ofrecen energía renovada.

: es un buen momento para cortes que den fuerza y movimiento. Es decir, un corte que refuerce la estructura (capas cortas, puntas definidas) o para eliminar cabello dañado y permitir un “renacer” del pelo. Esta lunación también favorece los cambios de decididos, puesto que ofrecen energía renovada. Luna en Cáncer : cuando el satélite natural ocupa esta posición, conviene enfocarse en tratamientos reparadores y en cortes que prioricen la salud del cabello. Se debe optar por el recorte de puntas combinado con un tratamiento hidratante (mascarilla, baño de aceite). También se puede aprovechar para mimar el cuero cabelludo y reforzar la hidratación, y así fortalecer las fibras y proteger la salud capilar.

: cuando el satélite natural ocupa esta posición, conviene enfocarse en tratamientos reparadores y en cortes que prioricen la salud del cabello. Se debe optar por el recorte de puntas combinado con un tratamiento hidratante (mascarilla, baño de aceite). También se puede aprovechar para mimar el cuero cabelludo y reforzar la hidratación, y así fortalecer las fibras y proteger la salud capilar. Luna en Libra : es favorable para iniciar cambios suaves, nuevos rituales de cuidado o para un corte que armonice el rostro. Se pueden hacer retoques para equilibrar volumen, flequillo o un corte que mejore la simetría. Si se desea renovar el estilo pensando en belleza y elegancia, esta lunación es propicia para plantear el cambio.

: es favorable para iniciar cambios suaves, nuevos rituales de cuidado o para un corte que armonice el rostro. Se pueden hacer retoques para equilibrar volumen, flequillo o un corte que mejore la simetría. Si se desea renovar el estilo pensando en belleza y elegancia, esta lunación es propicia para plantear el cambio. Luna en Acuario : en este caso, conviene apostar a cortes que estimulen crecimiento con estilo, como pueden ser los recortes ligeros para sanear sin sacrificar la longitud, o técnicas que fomenten volumen y textura. Si la intención es fomentar que el pelo crezca más rápido y con personalidad, es mejor elegir un corte práctico que favorezca la salud y la circulación del cuero cabelludo.