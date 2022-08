Día del Niño: ¿cómo son los chicos de cada signo del Zodíaco?

¿Se acuerdan de una comedia protagonizada por Susana Campos que se llamaba “Lo mejor de nuestra vida… nuestros hijos”? Posiblemente no todos la recuerden, pero esa comedia marcó mi vida. No era ni casada y mucho menos tenía hijos, pero si pude realmente valorar lo que son y lo que significan para nosotros, sus padres.

Creo que ninguno sabe realmente lo que significa “ser hijo/a” hasta que tenemos a nuestros hijos. Ellos son todo: desde nuestras más grandes satisfacciones personales hasta nuestro más importante apoyo, diálogo y ese “bastón” personal. Los hijos hacen que, por momentos, nos sintamos maravillosos y otras veces invadidos, molestos o doloridos.

Pero hijos, la vida es así. Es un constante ir y venir en el que transitamos todo tipo de situaciones y ustedes nos van “actualizando” con sus reacciones y vivencias.

Tengan presente que no hay ni existe ninguna escuela de padres y cada uno reacciona y actúa de la mejor forma posible. Cuando los castigamos, no los dejamos ver algún programa en la televisión o salir, o simplemente discutimos sobre diferentes puntos de vista, lo hacemos porque queremos ayudarlos (aunque en ese momento ustedes no se den cuenta).

Cada niño es diferente y para el próximo Día del Niño les ofrezco este resumen que puede más o menos generalizar cómo son, cómo se sienten y qué necesita realmente cada uno según su signo zodiacal.

Niño Aries

Es el más niño de todos. Creen en fantasmas, duendes, hadas, príncipes y dinosaurios aunque le expliques que ya no existen hace millones de años. Ellos creen que algún día los volverán a ver.

Este niño es sincero y eso hace que muchas veces grite, se imponga y no puedas dominarlo. Ellos están primero que el resto, se aman y se valoran como nadie. Son “al pan, pan y al vino, vino”: no tienen vueltas.

Puede que no sean muy mimosos o demostrativos y posiblemente esto haga que, como padres, muchas veces no sepan realmente qué hacer con ellos. Eso sí: no dudan ni un minuto en decirte que te quieren o darte un fuerte abrazo cuando lo necesitan. Hay que permitirles ser espontáneos de por vida porque no pueden cambiar. Como padres, tienen que saber imponerse a su voluntad desde muy pequeños y poner límites. Verán que serán adultos dulces, sinceros y algo niños de por vida.

Los niños de Aries siguen su propio instinto y fantasía, lo cual los vuelve muy 'niños', pero a su vez fomenta su autonomía

Niño Tauro

Puede ser muy lento, sobre todo en la escuela. Posiblemente, a los padres nos pongan nerviosos con sus reacciones y sus “testarudas” ideas, pero todo lo que aprenden será de por vida y no se lo olvidan jamás.

No necesitan una casa llena de gente y amigos; quieren estar tranquilos y tener una rutina, orden y estabilidad. Estos son tres condimentos que no todos los padres pueden dar, pero que ellos realmente necesitan.

Son posesivos, egoístas. Por ello, posiblemente, les cueste prestar juguetes y, si son hijos únicos, debés prepararlos desde pequeños para compartir para que luego la posesividad del toro sea menor. Son dulces, tiernos, estables, testarudos y poco cambiantes. Sobreprotegen a sus padres de por vida.

Niño Géminis

Es el más charlatán de todos. No paran de moverse, hablar por teléfono, discutir y competir hasta con los programas de preguntas y respuestas de la televisión. Les encantan los juegos rápidos y pueden ser tramposo jugando a cualquier juego porque para ellos allí está la gracia.

Los niños de Géminis son despiertos, vivaces, y buscan todo lo que sea rápido, útil y poco complicado. No les empiecen a explicar cómo se formó el universo y las estrellas porque ni siquiera les prestarán atención. Posiblemente, en su mente se queden con las cifras: no profundicen demasiado porque se aburren.

Estos niños necesitan hacer ejercicio y no pueden estar quietos todo el día. Necesitan gente alrededor que les hablen como hablan ellos. Son simpáticos, divertidos y muy prácticos.

Con sus padres son agotadores porque, si los dejan, los exprimen hasta el último minuto. No se olviden que les llenarán la casa de nietos y el diálogo con ustedes será para siempre.

Niño Cáncer

Son los niños más familieros del Zodíaco. No les interesa demasiado ir a casa de sus amigos, prefieren que vengan a la suya y posiblemente le cueste quedarse a dormir fuera de su hogar, a menos que los incentiven desde muy bebés.

Es realmente agotador para sus mamás que sin ella no pueden vivir. Siempre buscan cobijo, amor, comprensión y muchas veces sus caprichos son muy fuertes, pero duran poco. Son sumamente cariñosos, soñadores, creativos, prolijos y bien educados.

Su gran y codiciada memoria hace que todos sus amigos acudan a ellos como un salvavidas de ayuda. Estos niños necesitan, paz, amor, cariño y mucho equilibrio familiar para poder estabilizarse. Llevarán novias y novios a almorzar, llenarán la casa de gente y vivirás con estos cangrejos siempre porque estarán contigo de por vida.

El niño de Cáncer por excelencia es hogareño, adepto a la familia y tiene una gran memoria

Niño Leo

Son los niños jefes de la casa. Desde chiquitos son mandones e imponen su voluntad. Sin saber, con solo mirar una vidriera, siempre elegirán lo más caro. Son los reyes de la selva y, si son los mayores de varios hermanos, más aún.

No esperes sumisión de estos pequeños grandes niñitos, ni que te digan que sí a todo. Su arrogancia, gracia y entusiasmo hacen que los demás los sigan.

Son nobles, se quieren muchísimo y si piensan que tienen razón en lo que dicen y hacen, lo harán saber siempre.

No pueden vivir sin amigos, necesitan de ellos para sentirse bien. Un león enjaulado no es un león y sin autoestima tampoco. Hay que enseñarles a valorar las virtudes de los demás que ellos no tienen; no te preocupes por su futuro porque ellos te lo harán saber.

Niño Virgo

Son los niños más analíticos del cosmos y no perdonan una. Son sumamente tranquilos y observadores. En ese análisis (que hacen constantemente y que los agota), realizan tantos comentarios y frases claras que te quedarás asombrado pensando cómo se les ocurrió decir tal cosa.

Necesitan dormir siesta y descansar porque, en su continuo razonar, muchas veces se cansan demasiado. Son prácticos, sumamente inteligentes y, en muchas ocasiones, familiares.

No esperes que te abracen o te den mimos. Te respetan como lo que sos y para ellos eso es suficiente. Son cálido en su charla y te bajan a tierra de un golpe porque no pueden soportar ver flaquear a las personas y, menos aún, a sus padres. Necesitan estabilidad; solo con eso, los tendrás a tu lado de por vida.

Niño Libra

Son los más dulces del Zodíaco. Tiernos, solidarios, encantadores con tus amigos y los suyos. Viven de pareja en pareja y, en la clase, son uno de los más charlatanes. Sin embargo, seguramente, la maestra no los retará porque la mirada dulce y tierna de la balanza es más fuerte que cualquier reto.

Ellos saben cuando hacen algo mal y llegó el momento de encarar esa mirada. Son niños cumplidores, que te halagan, te dicen si la ropa es linda o no, que les gusta dar regalos y atenciones a todo el mundo. Son soñadores y realmente los más lindos del Zodíaco.

Lo que puede pasarte con estos niños es que se pasen de halagos y sean un poco haraganes, dormilones o pedigüeños y eso te saque de quicio. Pero su dulce encanto y modales hace que no te puedas resistir.

Los niños de Libra saben equilibrar los ánimos con su mirada

Niño Escorpio

Suelen vivir situaciones difíciles de chicos y su profundo amor (sin demostrarlo efusivamente, por cierto) hacia sus padres hacen de ellos unos niños muy duros, poco flexibles, con ideas fuertes y agotadoras que harán que sus padres muchas veces se sientan orgullosos de ellos y otras veces no.

Tienen carisma frente a situaciones adversas en las que cualquier otro niño se repliega o siente disminuido. Siempre tienen una contestación para dar, un tema a tratar y un problema a resolver. Su solidaridad hace que los otros niños los vean autoritarios y muy firmes en sus actitudes.

Tienen un mundo interior profundo, muy cálido, que les es difícil demostrar todos los días. Esa profundidad de sentimientos y esa mezcla de fuerza y dolor hace que, desde niños, los sientas grandes y muchas veces recurras a ellos para que te den la fuerza, valor y coraje que no tenés. A estos niños hay que darles muchísima paz interior. No hay que darles coraje porque eso te lo darán a vos toda la vida.

Niño Sagitario

Son los niños más ingenuos de todos. Son sinceros, pero llegan al punto de creer en todo. Son divertidos, graciosos, francos, leales y creen que todos somos iguales. Esto provoca grandes decepciones de mayores porque creen que les toman el pelo.

Ellos quieren viajar, ser libres e independientes. Quieren tener un cuarto o un lugar para ellos en la casa y, si no lo encuentran, se van. Su simpatía y buen humor continuo hace que los reciban divinamente en todos lados. Tienen la capacidad de atraer gente estén donde estén porque su sincera forma de hablar y expresarse hace que los demás no puedan creer que digan lo que están diciendo.

Sus amigos (que tiene montones) dirán: “Mirá lo que dice este loco y nadie le dice nada, si lo dijera yo me matarían”. Nadie les dice nada porque ellos son así y así serán de por vida.

Niño Capricornio

Son los pequeños más serios de todos (a menos que tenga algún ascendente en Géminis, Libra o Acuario). A estos niños, los podés llevar a la casa de tus amigos sin que te causen problemas, pero si no la pasan bien, luego te lo harán notar para que no suceda más. Son muy duros y responsables, y transmiten eso al resto de los compañeros de clase.

A la hora de hacer trabajos en equipo, harán que los demás se dediquen a su trabajo y realmente harán responsables a cada integrante del equipo. Son sumamente dulces y muy suaves en el hablar, pero su ironía hace que por momentos muchas personas los desconozcan.

Son firmes, creativos al máximo y -muchas veces- negativos; por eso, necesitan mucha buena onda, alegría y energía positiva.

Niño Acuario

Son los más locos. Sus ideas, creatividad y entusiasmo hacen que los demás los sigan sin saber a dónde van. ¡Ni ellos mismos lo saben! Necesitan muchísimos amigos y un mundo social diferente en el cual moverse libremente sin dar explicaciones a nadie. En cuanto se sientan atados o aferrados a alguna idea impuesta, los verás diciendo cualquier disparate sin que se les mueva nada.

Ellos lo que piensan, lo dicen en cualquier momento u ocasión y de la forma que quieren. Sus ideas son originales y hace que sus amigos crean que son ciertas.

No son nada tranquilos y posiblemente miren la televisión sin mirarla. Tienen su propia energía, su propio Urano que los hace divagar en su mundo sin decirle nada a nadie. Estos frescos y soñadores niños te harán pasar por un montón de situaciones locas, y te darán una vida divertida y diferente.

Los niños de Acuario ya muestran la originalidad que caracteriza a su signo en la adultez

Niño Piscis

Son los más sensibles y soñadores. Necesitan amor, ternura; son llorones y su sensibilidad hace que muchas veces te sientas de una forma diferente y muy valiosa. Sus sentimientos son los que los hacen vibrar, tener amigos y también quererte muchísimo.

Son sumamente haraganes y hay que estar atrás de ellos porque no tienen mucha voluntad para enfrentarse a situaciones difíciles. Necesitan padres fuertes de carácter, pero con mucho diálogo y paciencia verán que este pequeño pez nadará de un lado a otro de la orilla sin llegar a la arena y estancarse jamás.

Ellos son prácticos pero no saben cómo expresarlo: son tantos los sentimientos que tienen y es tan grande su emoción que posiblemente muchas veces no los entiendas. Debés darles cariño, amor y coraje para que en su sensible vida logren sus objetivos. Ellos adoran a sus padres.