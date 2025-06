Diez famosos de Géminis y sus características: ¿qué tienen en común?

Géminis es el tercer signo del Zodíaco y ocupa el primer puesto del elemento Aire, que le otorga su capacidad de socializar, su personalidad amigable y espíritu libre. Representados por la figura de gemelos, sus nacidos adoran vivir en comunidad y encontrar un mejor amigo o pareja con quien compartir su vida. Buscan tener grandes grupos y prefieren evitar la soledad.

Muchos los denominan como un signo de doble cara, gracias a su versatilidad y personalidad dual. Por un lado, son extrovertidos y buscan pasarla bien, pero esconden también un costado más sensible e introspectivo. Saben adaptarse a nuevos entorno, por lo que en muchas ocasiones se mimetizan con otros.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Este signo se encuentra regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, que ayuda a los geminianos a expresarse de manera clara y ser buenos para entablar conversaciones. Pueden ser grandes bromistas o tener talento para componer canciones, escribir o hablar en público.

A continuación, diez personalidades famosas que pertenecen al signo de Géminis y representan a la perfección sus cualidades.

Angelina Jolie

Angelina Jolie es una actriz reconocida por su capacidad de interpretar una gran variedad de personajes Kristy Sparow - Getty Images Europe

La actriz estadounidense nació el 4 de junio de 1975 en Los Ángeles. Ganadora a un premio Oscar por Mejor actriz de reparto en su papel en la película Inocencia interrumpida, posee una variada y exitosa carrera gracias a su capacidad de interpretar diferentes personajes que van desde la ciencia ficción, infantil, acción y romance. Otros de sus trabajos más recordados son Maléfica, Sr. y Sra. Smith, Lara Croft: Tomb Raider, Agente Salt y El buen pastor. Como buena persona de Géminis, su personalidad es camaleónica y le interesa ayudar a otros al participar de tareas comunitarias.

Paul McCartney

La creatividad y el carisma de Paul McCartney hace que sea uno de los geminianos más destacados de la música (Foto: Instagram @paulmccart

El cantante británico, famoso por integrar el grupo musical The Beatles, nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool. Tal como ocurre con el signo de los gemelos, posee un talento innato para componer y una mente creativa, capaz de crear mundos paralelos con su arte. Presenta también el humor y carisma, capaz de hacer reír al público.

Kanye West

El carácter impulsivo de Kanye West deja ver que es de Géminis

El rapero, empresario y cantante estadounidense es famoso por sus hits musicales, pero también por su personalidad polémica y extravagante. Nacido el 8 de junio de 1977 en Atlanta, Estados Unidos, y criado en Chicago, desde temprana edad sintió interés por la música y el arte. En tanto, Kanye tiene un carácter impulsivo, que se puede observar en su verborragia y estridencia. Se trata de una persona que no teme decir lo que piensa, aun cuando puede causar un gran impacto en la audiencia.

Emma Charberlain

Emma Chamberlain es una influencer que tiene un gran sentido de humor y una gra variedad de proyectos MOMODU MANSARAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nacida el 22 de mayo de 2001 en California, Estados Unidos, es una de las principales creadoras de contenido del país. Saltó a la fama gracias a su canal de YouTube, en el que compartía su estilo dual, su sentido del humor y transparencia. Se ha convertido en un ícono de moda, lo que la llevó a participar de la Met Gala y colaborar con marcas como Louis Vuitton. Como buena representante del signo de los gemelos, se dedica a diferentes negocios, como una marca propia de café y un exitoso podcast llamado Anything Goes.

Johnny Depp

Johnny Depp tiene una carrera actoral exitosa, pero también a mostrado su interés en la música AP

El actor estadounidense nació el 9 de junio de 1963 en Kentucky y tuvo su debut actoral a sus 20 años. Tal como ocurre con este signo de Aire, su personalidad camaleónica y extrovertida lo ayudó a interpretar una gran variedad de personajes en el cine. Algunos de los más recordados son Jack Sparrow en Piratas del Caribe, Eduardo Manostijeras en El joven manos de tijera, Sweeney Todd y Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate.

Lucía Galán

Lucía Galán es una geminiana muy exitosa en nuestro país, que tiene una vida social activa instagram.com/duopimpinela

La cantante y actriz argentina nació el 23 de mayo de 1961 en Buenos Aires. Famosa por integrar el dúo Pimpinela con su hermano Joaquín, juntos alcanzaron la fama en la década de los 80 con éxitos como Olvídame y pega la vuelta, A esa, Por ese hombre, Yo que soy y Dímelo delante de ella. Como buena nacida bajo el signo de Géminis, se trata de una mujer sociable, que adora tener muchos amigos y es muy cercana con su familia.

Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul tiene un carisma que lo destaca en cualquier equipo en el que juegue JUAN MABROMATA - AFP

Nacido el 24 de mayo de 1994 en Sarandí, comenzó su carrera como mediocampista en Racing Club y consolidó su fama al jugar en equipos europeos como el Atlético de Madrid. Se ha consagrado con triunfos como el Mundial Qatar 2022 y la Copa América de 2021 y 2024. Es reconocido por su carisma, además de su personalidad alegre y bromista. Muchos refieren a él como una pieza clave en los equipos por su capacidad de generar unión y un buen clima.

Nicole Kidman

Nicole Kidman es una de las actrices más exitosas de Hollywood JASON KEMPIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se trata de una de las figuras más famosas de Hollywood, que nació el 20 de junio de 1967 en Honolulu, Hawái. La actriz y productora obtuvo un premio Óscar por The Hours, varios Globos de Oro, Emmys y BAFTA. Algunos de sus trabajos más recordados son Moulin Rouge!, Eyes Wide Shut, The Others y Big Little Lies. Desde 2017, impulsa proyectos audiovisuales dirigidos por mujeres.

David Bisbal

David Bisbal es uno de los geminianos que se destacan en la industria musical DF Entertainment

Nacido el 5 de junio de 1979 en España, alcanzó la fama en los 2000 al ser finalista de la primera edición del concurso de talentos Operación Triunfo. Con una personalidad dedicada y sociable, trabajó como cantante, compositor y actor.​ Es conocido por su capacidad de conectar con el público, una cercanía que se transmite tanto en el escenario como en redes sociales.

Venus Williams

La dedicación al tenis de Venus Williams la hizo destacarse en el mundo del deporte AFP PHOTO / Adrian Dennis ADRIAN DENNIS - AFP

Nacida el 17 de junio de 1980 en California, Estados Unidos, es considerada como una de las tenistas más importantes de la historia. Como buena persona de Géminis, la hermana de Serena Williams presenta las típicas cualidades extrovertidas y sociables de este signo. Se trata de una persona que adora el juego, la competencia y superarse a sí misma.