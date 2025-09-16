Diez famosos de Virgo y sus características: ¿qué tienen en común?

La temporada de Virgo inicia cada 23 de agosto y finaliza el 22 de septiembre. Se trata de un signo del elemento Tierra que se caracteriza por su perfeccionismo, deseos de estabilidad y atención al detalle. Sus nacidos son personas analíticas y con un gran sentido del deber, dan todo de sí mismos para alcanzar el éxito y lograr consolidarse en sus carreras. Son muy inteligentes, les atraen los estudios que requieren concentración y precisión.

Regido por Mercurio, poseen grandes cualidades para la comunicación y las relaciones humanas. Son racionales y prácticos por naturaleza, analizan cada situación antes de actuar. Buscan destacar por su eficiencia, su discreción y su pensamiento lógico. Prefieren mantener un perfil bajo y ganar el respeto de otros gracias a su constancia.

10 famosos de Virgo y sus coincidencias Shutterstock

A continuación, diez famosos que pertenecen al signo de Virgo y sus cualidades principales.

Beyoncé

La cantante, compositora y actriz, nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas. Sus inicios musicales comenzaron con el grupo Destiny’s Child, dueño de clásicos del pop del 2000. Sin embargo, Beyoncé decidió continuar con su carrera solista, con la cual se consolidó como una de las mejores intérpretes. Su dedicación y esfuerzos la llevaron a ganar más de 30 premios Grammy.

Príncipe Harry

El Duque de Sussex nació el 14 de septiembre de 1984, dentro de una de las familias monarcas más importantes del mundo. A pesar de sus títulos, demostró su espíritu independiente y valores personales, que lo llevaron a alejarse de la realeza y trabajar en diferentes labores humanitarias. Posee un carisma único, agradable y cordial, gracias a la influencia de Mercurio, su planeta regente.

Harry es de Virgo AARON CHOWN� - POOL�

Nicki Nicole

La cantante argentina nació el 25 de agosto de 2000 en Rosario, Santa Fe. A temprana edad, sintió interés por la música y con tan solo veinte años lanzó Wapo Traketero, que se convirtió en un hit de la música urbana y la llevó a la fama. Con los años definió su estilo, colaboró con artistas y productores famosos como Bizarrap y se consolidó como una de las mayores referentes del trap hispano.

Nicki Nicole nació el 25 de agosto

Adam Sandler

Nacido el 9 de septiembre de 1966 en Brooklyn, Nueva York, es una de las figuras de Hollywood que supo reinventarse. Actor, guionista y productor, se consolidó en la comedia con películas como Happy Gilmore y Big Daddy. Sin embargo, su espíritu trabajador lo llevó a crear su propia productora cinematográfica y liderar proyectos atípicos a su estilo, como fue el caso del largometraje Uncut Gems.

Adam Sandler nació bajo el signo de Virgo Archivo

Zendaya

La actriz y cantante californiana nació el 1 de septiembre de 1996. Comenzó su carrera a temprana edad y saltó a la fama con la serie de Disney Shake it Up. Sin embargo, supo encarar nuevos proyectos que la alejaron de esta imagen infantil, como Euphoria y las películas Spider-Man y The Greatest Showman. Actualmente, es un símbolo de la moda, gracias a su elegancia y estilo único.

Zendaya es dueña de un estilo único Jordan Strauss� - Invision�

Dibu Martínez

El arquero de la selección nacional se convirtió en un ídolo gracias a su triunfo en la Copa América 2021 y el Mundial Qatar 2022. Emiliano nació el 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata, Argentina. Luego de años difíciles en su carrera, gracias a su desempeño y dedicación, alcanzó el éxito y fue galardonado con el premio The Best de la FIFA al mejor arquero.

Emiliano 'Dibu' Martínez es de Virgo JUAN MABROMATA� - AFP�

Cameron Diaz

Nacida el 30 de agosto de 1972 en San Diego, California, es una de las actrices más queridas de Hollywood, gracias a su carisma y conexión con el público. Participó en éxitos como La máscara, Los ángeles de Charlie y Loco por Mary. A pesar de su fama, supo alejarse de las cámaras para dedicar tiempo a su vida personal, que mantiene en privado.

Keanu Reeves

El actor libanés nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, pero creció en Canadá. Saltó a la fama gracias a éxitos como Matrix y John Wick, pero mantiene un perfil bajo. Es conocido por su personalidad amable, tranquila y austera. Si bien es una figura mundialmente reconocida, posee un sentido de humildad, solidaridad y compromiso por su trabajo.

Thalía

La cantante y actriz mexicana nació el 26 de agosto de 1971. Virgo se expresa en su personalidad determinada, perfeccionista y trabajadora. Thalía se consolidó como cantante, siendo una figura emblemática del pop latino. Sin embargo, su talento alcanzó la televisión, al protagonizar recordadas telenovelas como Marimar y María la del Barrio.

Virgo se expresa en su personalidad determinada, perfeccionista y trabajadora Foto: Instagram @thalia

Colin Firth

Es uno de los actores británicos más aclamados por la audiencia, nacido el 10 de septiembre de 1960 en Grayshott. Como buena persona de Virgo, Firth cuenta con una extensa carrera que lo condujo a ganar un Premio Oscar por El discurso del rey y destacar por sus roles en Orgullo y prejuicio y El diario de Bridget Jones. A pesar de su éxito, mantiene una personalidad reservada, elegante y calma, típica de este signo del elemento Tierra.