Trabajo y carrera en septiembre 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?

El plano profesional será protagonista durante septiembre. Los tránsitos planetarios de este mes invitan a realizar ajustes, mejorar la planificación y replantear ciertas metas. El mes inició con la entrada de Mercurio en Virgo el pasado martes 2, que marca un período de análisis y revisión de ideas. Es un momento ideal para las comunicaciones en el ámbito laboral, como puede ser ensayar discursos o producir escritos importantes.

El domingo 7 de septiembre se darán los dos sucesos claves del mes: la Luna llena en Piscis y el eclipse lunar total, que activan situaciones que podrían sorprender o revelar aspectos ocultos de los entornos laborales. Puede que surjan ciertos conflictos con compañeros, rumores o tensiones en la oficina. Sin embargo, es un tránsito que puede servir a la hora de esclarecer dudas en torno a acuerdos, dinámicas u objetivos.

La segunda mitad del mes estará influenciada por la Luna nueva en Virgo y el eclipse solar parcial del domingo 21. Se trata de una etapa ideal para iniciar nuevos proyectos y tomar decisiones. A su vez, con la llegada de la temporada de Libra, las negociaciones, acuerdos y reuniones se verán beneficiadas. Son momentos claves para la comunicación, establecer nuevas relaciones y dar una buena primera impresión. Por último, la llegada de Marte a Escorpio ayuda a la concentración y determinación.

A continuación, qué le depara a cada signo del Zodíaco durante el mes de septiembre en lo laboral y profesional.

Aries

Las personas de Aries se enfrentan a un mes de aprendizajes y pruebas. Septiembres les pide paciencia y prudencia a la hora de tomar decisiones y llevar a cabo sus tareas laborales. Si bien Mercurio en Virgo potencia su capacidad analítica, el arribo de Marte en Escorpio puede generar cierta ansiedad y tensiones, por lo que deberán cuidar de sus palabras.

Tauro

Durante la temporada de Virgo, el signo del toro se sentirá cómodo para actuar y demostrar su talento. Es un mes ideal para revisar contratos, llevar a cabo reuniones importantes y establecer los términos de ciertos proyectos. Se trata de un período esencial para planificar en detalle, con el fin de evitar conflictos a futuro.

Géminis

Las personas de Géminis deben enfocarse en la organización en el trabajo durante septiembre

Comunicación y organización son los pilares del mes de septiembre para los geminianos. La llegada de su planeta regente, Mercurio, a Virgo los ayuda a clarificar ideas, mejorar su manera de presentarse ante otros y trabajar en el uso de palabras. Es una temporada para pulir detalles y pensar con anticipación, lo que agradecerán en los próximos meses.

Cáncer

Los tránsitos planetarios de este mes pueden provocar que las personas de Cáncer estén más sensibles de lo común, lo que podría afectarles en el plano laboral. Es importante que trabajen en la comunicación, que prioricen su racionalidad y mantengan sus objetivos en mente para no dejarse llevar por imprevistos o distracciones.

Leo

Luego de su temporada, los leoninos deberán enfrentar ciertos desafíos a principios de mes, con la Luna llena y el eclipse del domingo 7 de septiembre. Sin embargo, hacia finales del mes, Marte los impulsa a trabajar en sus pasiones y descubrir nuevas variantes, alternativas o ámbitos en los que podrían brillar y obtener éxito.

Virgo

En su temporada, este signo del elemento Tierra se encuentra listo para alcanzar su máximo potencial. Es momento de aceptar el reconocimiento de otros y aprovechar la posición de Mercurio para crear conexiones nuevas, que podrían ayudar a sus nacidos a obtener el ascenso, nuevo trabajo o meta que tanto desean.

Libra

Las personas de Libra tendrán que hacer ajustes en su rutina en este mes Shutterstock - Shutterstock

En vísperas de su temporada, las personas de Libra podrían encontrarse un tanto distraídas. La clave de este mes es realizar los ajustes necesarios en sus rutinas para poder ser su mejor versión. Es un momento ideal para asesorarse, estudiar algo nuevo o adquirir una habilidad que los podrían hacer destacar en un futuro.

Escorpio

La llegada de Marte a su signo invita al escorpión a conectar con su verdadera vocación. Es posible que con el eclipse de inicios de mes sus nacidos se sientan confundidos y en crisis con sus carreras. Sin embargo, pueden aprovechar esta energía para planificar con tiempo, organizar sus responsabilidades y hacer lugar para proyectos que se alineen con su ser.

Sagitario

Reflexión y ajustes son asuntos pendientes para el signo del arquero, por lo cual deberá enfrentar aquellos hábitos que ya no le sirven en el plano profesional. Es importante que los sagitarianos realicen un repaso y dejen atrás lo que ya no funciona o lo alejan de sus objetivos.

Capricornio

La Luna llena devela secretos o señala aquellas áreas que requieren ajustes durante el mes de septiembre. Si bien la temporada de Virgo ayuda a este signo de Tierra a organizarse y lucir su sentido de responsabilidad, Marte lo invita también a salir de su zona de confort y pensar nuevos campos de trabajo.

Acuario

Es momento de planificar y atender asuntos pendientes para el signo del aguador. La organización es clave para que sus regidos alcancen sus objetivos, algo que por momentos les cuesta por su mentalidad libre y creativa. En tanto, Marte en Escorpio incrementa la energía para tomar iniciativas audaces.

Piscis

Piscis vivirá un mes de introspección, gracias a la Luna llena y el eclipse del domingo 7, que pueden traer revelaciones sobre relaciones con colegas. Por su parte, Venus en Virgo lo impulsa a trabajar en la armonía en el trabajo y prestar atención a detalles, lo que lo podría ayudar a destacar entre la multitud.