Amor y pasión en septiembre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?

Septiembre es un mes intenso y transformador en el plano sentimental. Esto se debe a los diversos tránsitos que ocurrirán en el noveno mes del año, en especial relacionados a fases lunes y eclipses.

El domingo 7 ocurrirá la Luna llena en Piscis, día que coincide con un eclipse lunar total. Este fenómeno es denominado como “Luna de sangre” y arranca una temporada que se caracteriza por la intensidad emocional. Son días de mucha sensibilidad, de enfrentar lo que ocurre en nuestro interior, reconocer errores, clarificar situaciones y descubrir asuntos ocultos. Es un momento en el que puede haber rupturas o peleas.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Hacia mediados de mes, Venus entra en Virgo el 19 de septiembre, lo que invita al autocuidado, trabajar en el amor propio y prestar atención a la construcción de vínculos. Es un movimiento planetario que refleja la manera en la que nos relacionamos y cómo crear bases sólidas para relaciones duraderas y estables.

Tres días más tarde, se llevará a cabo una Luna nueva en Virgo y un eclipse solar parcial. Estos sucesos marcan un nuevo ciclo en el amor, con la posibilidad de crear nuevas reglas para relacionarse. Muchos se enfrentarán a oportunidades para empezar de cero, redefinir compromisos y establecer reglas más claras o afines a sus deseos.

En tanto, el 22 de septiembre el Sol ingresa en la constelación de Libra, lo que coincide con el equinoccio de septiembre, una temporada ideal para equilibrar energías y trabajar en la armonía. Durante esa jornada, se dará Marte en Escorpio, un tránsito que potencia la pasión, la intensidad y la profundidad en las conexiones afectivas, pero que también podría traer peleas inesperadas, desconfianza y necesidad de control.

A continuación, cómo afectarán las energías astrológicas de septiembre a cada signo del Zodíaco en el amor.

Aries

Durante los primeros días del mes, el signo del carnero experimentará cuestionamientos y dudas en el amor. El eclipse lo empuja a revisar sus relaciones y ver qué hábitos, costumbres o tendencias lo alejan de sus objetivos en el amor. Hacia finales de mes, el ingreso de Marte, su regente, a Escorpio lo conduce a tener relaciones pasionales y ganas de conectar desde un lugar más profundo y significativo.

Tauro

Si bien agosto significó estabilidad emocional para este signo de Tierra, septiembre plantea ciertas pruebas en el amor. La Luna llena y el eclipse del domingo 7 les presentan a los taurinos emociones ocultas y la necesidad de liberarse de relaciones que ya no sirven. La primera mitad del mes sentirán el deseo de analizar todo, pero con la llegada de la temporada Libra, se relajarán y podrán disfrutar un poco más junto a su persona especial.

Géminis

Septiembre será un mes de reflexión para las personas de Géminis Shutterstock

Los nacidos bajo este signo del Aire se enfrentarán un mes de introspección y comunicación intensa. Mercurio, su planeta regente, arriba a Virgo y los hace más reflexivos y detallistas. Esto podría provocar que presenten demasiada atención a sus conversaciones y se detengan en cada palabra, lo que podría conducir a ciertos problemas con su persona de interés.

Cáncer

El cangrejo vivirá un mes muy emocional a partir de la Luna llena en Piscis, que activa su sensibilidad innata. Sin embargo, esta es la oportunidad de crear relaciones desde la sinceridad y alineadas con sus objetivos. Además, Venus y Mercurio se sitúan en Virgo en las próximas semanas, lo que le dan claridad y responsabilidad a la hora de expresar lo que se desea.

Leo

Luego de su temporada, las personas de Leo deberán ser un tanto más cautelosas y pacientes. Es un mes para revisar hábitos y recursos que utilizan en el amor. La Luna llena y el eclipse del domingo 7 de septiembre los confrontan con verdades ocultas en la pareja o en posibles intereses amorosos. La clave del mes radica en saber equilibrar el deseo de protagonismo con la atención a las necesidades de los demás.

Virgo

En el mes de su cumpleaños, los virginianos podrán dar orden y cuidar sus relaciones. Es una temporada ideal para conversar desde la tranquilidad y paciencia, establecer códigos en común para construir una relación con bases sólidas. Hacia finales de mes, se sentirán más festivos y con deseos de vivir nuevas experiencias, gracias a la presencia de Marte en Escorpio.

Libra

La balanza vivirá un mes intenso con la Luna llena y el eclipse del 7 de septiembre, puesto que generan momentos de revelación. Este mes presentará cambios en el amor, sea por noticias, rupturas, transformaciones o una perspectiva diferente a la hora de relacionarse afectivamente.

Escorpio

Las personas de Escorpio vivirán una transformación en el amor durante septiembre Shutterstock

Septiembre es un mes de transformación afectiva para el escorpión. Mercurio en Virgo hará reflexionar a sus nacidos sobre sus vínculos y expresar emociones de manera más estructurada, y así dejar de lado su costado más impulsivo y feroz. La Luna Llena y el eclipse del 7 de septiembre presentan la oportunidad de encontrar claridad ante ciertas dudas en el amor.

Sagitario

Este signo de Fuego se encuentra ante una oportunidad de cambio. La llegada de Mercurio en Virgo invita a los sagitarianos a pensar antes de actuar y comunicar sus intenciones con claridad. Es una temporada para que presten atención acerca de las consecuencias de sus actos y la manera en la que exigen cariño a otros.

Capricornio

La cabra experimentará un mes desafiante, pero que podría traer grandes resultados. Los eclipses que ocurrirán en el mes y la Luna llena en Piscis choca con su personalidad racional. Es la oportunidad de abrirse y permitirse sentir desde la sinceridad. Es una temporada que favorece la organización, el cuidado y la consolidación de vínculos.

Acuario

Este signo de Aire vivirá momentos de revelación en lo sentimental. Septiembre es un mes ideal para discernir entre lo superficial y lo auténtico. Sus nacidos evaluarán acerca de qué factores son importantes en los vínculos y cuáles son secundarios. La llegada de Marte en Escorpio potencia la pasión, la atracción y la intensidad en la intimidad.

Piscis

El signo de los peces vivirá un mes intenso y con ciertas sorpresas. La Luna Llena en su constelación lo impulsa a vivir las relaciones con mayor profundidad. Esto puede que los inspire a crear vínculos con bases más sólidas o bien generen inseguridad acerca de sus dinámicas en el amor y sus posibilidades a futuro.