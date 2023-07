El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 14 al 16 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 14 al 16 para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría, sobre todo en el ámbito familiar, donde tendrán que resolver asuntos pendientes. La vida sentimental no experimentará muchos cambios, pero será de gran importancia para quienes tienen pareja.

Aries

Es un buen momento para hacerles frente a los que te critican. La mejor forma de hacerlo no es encarándolos o insultándolos, sino al demostrar tu talento. No respondas a sus comentarios, ignorarlos les dolerá más.

Tauro

Tu pareja te hará una pregunta muy importante en los próximos días, pero es mejor que te abstengas de responderla. Es algo referente a los sentimientos que hay entre ambos. No le digas nada, demuéstralo con hechos.

Géminis

A tu pareja le cuesta mucho expresar sus necesidades y pedirte ayuda directamente, por eso, a veces discute contigo. En su intento por decir que no se encuentra bien, termina por explotar. Sé comprensivo con él o ella.

Cáncer

Los astros te dicen que no siempre puedes estar detrás de tu pareja, también tienes que brillar con luz propia. Si no te llega el momento de sobresalir, tú búscalo. No puedes quedarte pasmado y esconderte por siempre.

Leo

Si te sientes perdido es porque estás a punto de reencontrarte. Los peores momentos de un ser humano no necesariamente significan fracaso. A veces son para que reflexiones sobre lo que quieres o para que te prepares para lo que está por llegar.

Virgo

Te enfrentarás a un problema que es totalmente desconocido, pero sabrás cómo resolverlo. Tener miedo o incertidumbre ya no es algo nuevo para ti, así que podrás salir de ahí con éxito. No te dejes intimidar por nada.

Libra

Tu relación amorosa está a punto de cambiar y, aunque no parezca, será para el bien de ambos. Debes comprender que los lazos siempre se transforman porque así es la vida. No pueden quedarse sin evolucionar.

Escorpio

Los astros te dicen que cuides un poco más tu alimentación y priorices la actividad física en tu rutina, pero que tampoco te excedas. No trates de ver resultados en tu cuerpo desde los primeros días, todo lleva su tiempo.

Sagitario

Hay una situación peligrosa en tu entorno, pero tú no has logrado verla como tal. Tienes que prestar más atención y cuidarte de cualquier posible daño. Dale solución al tema de inmediato y toma consciencia de los hechos.

Capricornio

Entrarás a un nuevo proyecto y es necesario que no te conformes con cualquier puesto que te ofrezcan. Tú diste algunas de las ideas más importantes, así que lo justo sería que tú la hicieras de líder. Tus ingresos económicos mejorarán.

Acuario

La recomendación para este fin de semana es que trates de no gastar tanto dinero porque lo resentirás en el futuro. Una buena forma de escatimar en gastos es evaluar cuántas cosas innecesarias compras. Ahí está la clave.

Piscis

Tu trabajo debe ser tu principal preocupación en los próximos días. Si bien tendrás momentos de descanso, también deberás idear formas de ser más productivo. Tienes el talento, solo falta que te apliques.

