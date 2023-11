escuchar

La pitonisa cubana Mhoni Vidente es una de las figuras más importantes de la astrología en Latinoamérica. Sus acertadas predicciones y su presencia en los medios le permitió ganarse el cariño de la gente. Hoy, la adivina compartió en su columna de El Heraldo de México qué le depara a cada signo del Zodíaco, en especial en materia romántica, donde las charlas en pareja necesitan aflorar.

ARIES

Con Mercurio favoreciendo la comunicación, es el momento ideal para revelar ese secreto a tu pareja y considerar inspirar a otros con tu elocuencia. Además, contempla buscar apoyo terapéutico o formar un círculo que te ayude a vivir con mayor significado.

TAURO

Mientras apoyas a tu pareja, evita cargar con sus problemas emocionales. Es fundamental invertir en tu crecimiento y recordar que tu bienestar interno afecta tu entorno, por lo que es esencial cuidarte y encontrar equilibrio.

GÉMINIS

Las relaciones demandan esfuerzo constante, así que aprovecha las oportunidades amorosas y enfrenta los desafíos con confianza. Además, no descuides tu salud, pues tanto el desuso como el abuso pueden ser perjudiciales.

Mhoni Vidente adelantó qué le espera a cada signo en esta jornada de noviembre

CÁNCER

Deja que el amor te ofrezca nuevas perspectivas y combina tus vivencias con las de tu pareja para crecer juntos. En el ámbito laboral, la innovación y la disciplina creativa son claves. Prioriza tu bienestar mediante una dieta equilibrada y ejercicio.

LEO

Marca fechas especiales en el calendario para celebrar con tu pareja. A la vez, reflexiona sobre cómo mejorar la eficiencia de tu rutina diaria y evita las tentaciones impulsivas para llevar un estilo de vida saludable.

VIRGO

Revive la pasión en tu relación con gestos amorosos y aprovecha para mostrar tus habilidades en el trabajo, alguien influyente está observando. Además, busca una conexión espiritual, sin dejarte influenciar por opiniones externas.

LIBRA

Si bien confías en ti mismo, apoya a tu pareja para equilibrar la relación. En el trabajo, evita la complacencia y mantente atento. Libera tus cargas emocionales escribiendo un secreto y enterrándolo en la naturaleza.

ESCORPIO

No des por hecha la satisfacción de tu pareja, discute las expectativas mutuamente. Sé líder tomando tus propias decisiones y, para fortalecer tu bienestar, considera un ritual con una vela roja y cristales.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, 2 noviembre Mhoni Vidente/Youtube

SAGITARIO

La sinceridad en tu relación es crucial, evita ocultar secretos. Ante problemas, ejerce paciencia y reanuda el ejercicio, como una carrera de 20 minutos, para energizar tu cuerpo.

CAPRICORNIO

En el amor, el fusionarse es natural y simboliza crear algo nuevo. Enfócate en tus metas con disciplina y decide lo que es beneficioso para tu salud emocional.

ACUARIO

No esperes a que tu pareja inicie conversaciones cruciales, ya que muchas veces para alcanzar un punto en común hace falta ceder y tomar tus responsabilidades. En las finanzas, no inviertas sin un análisis previo. Además, aprende a soltar y acepta que no todo en la vida está bajo tu control.

PISCIS

A través del amor y el esfuerzo mutuo, cualquier problema puede ser superado. Para alcanzar tus metas, prioriza el cuidado y el esfuerzo, y expresa tus emociones para evitar acumular negatividad.