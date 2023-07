El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 12 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 12 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Será un miércoles de mucha observación y aprendizaje. En todo lo que hagas habrá nuevos conocimientos. De inmediato trata de poner en práctica todo lo nuevo para que cumplas tus metas más rápido de lo esperado.

Tauro

No le escondas a tu pareja lo que quieres, si tienes alguna fantasía o deseo por cumplir no dudes en decírsela. En una relación siempre debe de haber confianza, así que no hay por qué sentir vergüenza.

Géminis

Desde hace mucho comenzaste a brillar con luz propia y a destacar a donde quiera que vayas, lo que ha provocado que mucha gente no quiera verte bien. En ese sentido, cuídate de las envidias y no les cuentes a todos tu información personal.

Mhoni Vidente y sus horóscopos de hoy Captura

Cáncer

Hay una persona que está completamente flechada contigo y no te has dado cuenta. En los últimos días ha tenido miedo de acercarse, pero hoy podría ser el día en el que revele su identidad. Te hará una invitación.

Leo

Sueles creer que siempre tienes la razón, pero en ocasiones no es así. Es momento de que aprendas a admitir tus errores y a disculparte cuando sea necesario. Tienes que abrir tu mente y pensar en los que te rodean.

Virgo

Si estás en medio de una negociación con tu expareja para que vuelvan a estar juntos, no cometas el error de recordarle sus defectos del pasado. Si van a tener un nuevo inicio, todo lo que sucedió antes debe quedar en el olvido.

Libra

Estás al borde de tomar una mala decisión, tú debes saber cuál es. Trata de evitarlo a toda costa y reivindícate. De lo contrario habrá graves consecuencias económicas para ti. Analiza todas las opciones que tienes.

Escorpio

La recomendación de los planetas para el día de hoy es que te tomes el tiempo de descubrir cosas nuevas. Te enfocas demasiado en lo que ya conoces y no das oportunidad a vivir nuevas experiencias. No te arrepentirás.

Sagitario

Tu familia pasará por un mal momento y puede ser que la responsabilidad caiga sobre ti. Si es así, no te sientas mal, ayuda a salir del problema sin verlo como una carga. Tus seres queridos te lo agradecerán mucho.

Capricornio

Eres de esas personas a las que regularmente ponen como líder en los equipos, pero tienes que aprender a lidiar un poco mejor con la gente. No te comportes como un dictador, sé más comprensivo y trabaja en equipo.

Mhoni Vidente hizo sus predicciones para hoy Captura

Acuario

Si tienes problema con tu pareja, este es el día en el que debes dejar el orgullo a un lado para que vuelvan a estar bien. Es hora de que te dejes llevar por tus buenos sentimientos y no por la soberbia que no te llevará a nada bueno.

Piscis

Es preciso que comiences a ver las cosas de forma más positiva, dado que tiendes a ser muy fatalista. No todo tiene que ser perfecto y en realidad no es posible que sea así. Entonces ten paciencia y espera a que llegue lo bueno.

