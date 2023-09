escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 21 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Atravesarás por varios momentos de tensión y en un principio sentirás que no puedes con tanto. Sin embargo, la recomendación es que te tranquilices y que no te preocupes porque todo volverá a su lugar muy pronto.

TAURO

Enfrentarás cambios y desafíos que te asustarán un poco. No creerás todo lo que está a punto de suceder, pero tienes que tomarlo con calma. No permitas que el miedo te detenga, las modificaciones en tu entorno no son necesariamente malas.

GÉMINIS

Enfrentarás grandes retos en tus relaciones personales, es tu momento de expresar todo lo que sientes. Solo no te olvides de ser empático y de también pensar en lo que siente la otra persona. Busca un equilibrio sano.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Los astros te dicen que este jueves cuides de ti mismo y de tus emociones, no te expongas a malas interpretaciones, ataques o cualquier cosa que te lastime. Asegúrate rodearte solo de gente que te brinde amor incondicional.

LEO

Llegó tu momento de brillar, es hora de que le muestres al mundo tus talentos y tus habilidades. En cuanto lo hagas verás que las oportunidades te llegan a manos llenas. Acepta cualquier reto con valentía y con ganas de vencerlo.

VIRGO

Sucederá algo que te hará salir de tu zona de confort y explorar nuevos horizontes. Permítete experimentar y aprender sin miedo a la incertidumbre. No te preocupes por el futuro, concéntrate solo en el ahora.

LIBRA

Es preciso que encuentres un equilibrio en tu vida personal y laboral, no puedes darle más peso a una o a la otra. También se requiere que encuentres tiempo para cuidar de ti mismo y hacer las cosas que te gustan.

ESCORPIO

La energía planetaria caerá sobre tu signo y eso significa que estarás preparado para dejar atrás viejos patrones. Te sentirás listo para dejar de hacer lo que no te gusta y le darás la bienvenida a una versión más fuerte de ti.

SAGITARIO

Es tiempo de que te aventures a lo desconocido y que no temas explorar nuevas posibilidades, en todos los aspectos de tu vida. Atrévete a vivir la aventura, sigue tu intuición y deja que la pasión por tu entorno te domine.

CAPRICORNIO

Siempre debes tener en mente que el trabajo duro es la clave de todo el éxito. La disciplina te llevará a grandes lugares y sin ella es muy poco probable que llegues a donde quieres. Con dedicación lograrás lo que te propongas.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

No tengas miedo de mostrarte tal como eres, la gente que te quiere lo hará sin la necesidad de que aparentes algo que no eres. Busca conectar con personas que sean afines a ti y que no rechacen tu personalidad.

PISCIS

El día de hoy comenzarás a sentirte guiado por tu propio interior. Escucharás tu voz interna y, de su mano, podrás tomar decisiones importantes. Permítete sentir y con base en eso elige un camino a seguir. Cuida de ti.